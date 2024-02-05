НБУ може знизити облікову ставку до 14% до кінця року
Джерело:НБУ
Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують, що облікова ставка знизиться до 14% до кінця 2024 року. Вони погодили, що регулятор повинен бути обережним у своїх діях, з огляду на очікуване збільшення інфляції у 2024 році.
Рівень облікової ставки може знизитись
- Більшість членів Комітету очікують, що облікова ставка складе 14% на кінець року.
- Деякі учасники дискусії вважають, що вона може бути знижена до 13%.
Читайте також Чому знижується долар: пояснення НБУ
Члени комітету вважають, що якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься стабільно і міжнародна фінансова допомога буде надходити регулярно, то НБУ зможе розглянути питання про зниження облікової ставки в другій половині року.Нагадаємо, що на початку січня Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 15% річних.
Інфляція зросте
Пом'якшення процентної політики не має завадити досягненню валютної стабільності та поверненню інфляції до цільового діапазону, а також підтримає розвиток кредитування та економічне відновлення.
Національний банк України передбачає, що інфляція в країні тимчасово зросте у 2024 році та досягне 8,6%. Цей прогноз супроводжується значними ризиками, оскільки Україна має високі витрати на обороноздатність та існує невизначеність щодо міжнародної фінансової допомоги на майбутні роки.