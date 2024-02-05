НБУ може знизити облікову ставку до 14% до кінця року

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують, що облікова ставка знизиться до 14% до кінця 2024 року. Вони погодили, що регулятор повинен бути обережним у своїх діях, з огляду на очікуване збільшення інфляції у 2024 році.

Рівень облікової ставки може знизитись

Більшість членів Комітету очікують, що облікова ставка складе 14% на кінець року.

Деякі учасники дискусії вважають, що вона може бути знижена до 13%.

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Члени комітету вважають, що якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься стабільно і міжнародна фінансова допомога буде надходити регулярно, то НБУ зможе розглянути питання про зниження облікової ставки в другій половині року.

Інфляція зросте

, що на початку січня Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 15% річних

Пом'якшення процентної політики не має завадити досягненню валютної стабільності та поверненню інфляції до цільового діапазону, а також підтримає розвиток кредитування та економічне відновлення.

Національний банк України передбачає, що інфляція в країні тимчасово зросте у 2024 році та досягне 8,6%. Цей прогноз супроводжується значними ризиками, оскільки Україна має високі витрати на обороноздатність та існує невизначеність щодо міжнародної фінансової допомоги на майбутні роки.

! Декілька членів Комітету з монетарної політики висловили думку, що після середини року Національний банк України зможе більш точно оцінити, наскільки реалістичними є основні припущення, що враховані у прогнозі на 2024–2026 роки. Вони планують враховувати цей аналіз у своїх майбутніх рішеннях стосовно облікової ставки, діючи передбачливо.