Обмеження на карткові перекази: чи скасує НБУ ліміт на 150 тисяч 31 березня

З 31 березня 2025 року Національний банк України може скасувати ліміт на карткові перекази до 150 тисяч гривень. Чи знімуть усі банки обмеження, читайте далі.

Чи завершиться дія лімітів на перекази

Національний банк України завершує дію лімітів на перекази з банківських карток громадян. Обмеження, які були введені 1 жовтня 2024 року, будуть скасовані 31 березня. Про це йдеться на сайті НБУ, передає 24 Канал.

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НБУ роз'яснив, що постанова про ліміти на перекази стосувалася всіх рахунків клієнта в межах одного банку. Протягом місяця на рахунки інших осіб дозволялося переказувати не більше 150 тисяч гривень.

Що відомо про обмеження на перекази від НБУ

З 1 жовтня НБУ ввів обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p), встановивши ліміт у 150 000 гривень на місяць. Ці заходи регулятор пояснив боротьбою з дропами – клієнтами банків, які надають свої рахунки для незаконних операцій іншими особами.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор готовий скасувати ліміт у 150 тисяч гривень на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Однак для цього банки повинні продемонструвати здатність самостійно виявляти ризикових клієнтів.