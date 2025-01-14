Попередження для пенсіонерів: кому обмежать виплати

14 січня 2025, 08:00
Читать новость на русском
Автор: Катерина Добровольська

Цього року українцям обмежать максимальний розмір пенсій. Такі зміни передбачені Державним бюджетом на 2025 рік.

Які пенсійні обмеження діятимуть у 2025 році

Згідно із нововведеннями, пенсії у 2025 році не можуть перевищувати чотири середні пенсії по країні або десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (нині це 23 610 гривень), повідомляють у "На пенсії", передає 24 Канал.

Читайте також: У Бельгії розпочався масштабний страйк проти проведення пенсійної реформи

Таким чином, при обмеженні вищих пенсій застосовуватимуть знижувальні коефіцієнти: чим вища виплата, тим більший коефіцієнт. Втім, такі заходи стосуватимуться тільки доплат, які передбачені за роботу в окремих силових чи інших структурах.

Зверніть увагу! Це допоможе зменшити різницю між звичайними пенсіями та спецпенсіями, які можуть бути в кілька разів більшими.

Проте в Міністерстві соціальної політики України запевнили, що пенсії, обчислені на основі сплачених страхових внесків, зменшуватися не будуть.

Кого ще не стосуватимуться обмеження

Обмеження не стосуватимуться пенсій осіб, які захищають Україну на фронті або брали участь у бойових діях з 2014 року.