Ліміт на пенсію: чому пенсіонерам обмежують виплати

В Україні діє обмеження на розмір майже усіх видів пенсій. Зокрема, розмір пенсії за віком також обмежений і залежить від прожиткового мінімуму.

Яку максимальну пенсію дозволяє закон

В Україні визначена мінімальна та максимальна пенсія, яку можуть отримувати громадяни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Максимальний та мінімальний розмір пенсії пов’язаний з розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

мінімальна пенсія – один прожитковий мінімум (2 361 гривня);

максимальна пенсія – 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень).

Тому навіть попри великий стаж, пенсіонер не отримуватиме надбавок, якщо його пенсія становить 23 610 гривень.

Доплата за вік

Одним із джерел надбавок для пенсіонерів є доплата за вік. Її щомісяця можуть отримувати українці з 70 років. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:

після досягнення 70 років – 300 гривень;

після досягнення 75 років – 456 гривень;

після досягнення 80 років – 570 гривень.

Важливо! Єдина умова для отримання доплати за вік – пенсія, менша за 10 340 гривень.