Європа розгляне пом'якшену "стелю" на газ, – Bloomberg

Європейські міністри енергетики 19 грудня домагатимуться угоди про обмеження цін на газ. Відомо, що ЄС в останньому плані обмеження енергокризи пом'якшив ціну на газ.

Країни-члени Європейського Союзу обговорять обмеження ціни на газ, яка майже на третину нижча початкової пропозиції.

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Яку ціну пропонують в ЄС

Уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за мегават-годину в порівнянні з 275 євро, запропонованими Єврокомісією минулого місяця.

що обмеження ціни, яку вимагали група держав-членів ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів. До прикладу, в останні тижні Німеччина наполягала на обережному підході до ціни, тоді як Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту з обмеженням ціни

Від цього рішення залежить майбутнє економіки Євросоюзу, адже стрімке зростання цін на енергоносії вже підживило інфляцію і загрожує підштовхнути регіон до рецесії.

Як допоможе обмеження

Ціни на газ та електроенергію злетіли до рекордних показників на початку цього року після глибокого скорочення Росією поставок газу та її вторгнення в Україну.

Відтак,Понад 700 мільярдів доларів вже накопичено для допомоги компаніям і споживачам через зростання ціна на енергоносії.

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Угода про обмеження ціни на газ розблокує більш широкий пакет заходів для відновлення витрат на енергію.

Механізм корекції газового ринку почне діяти, коли контракти на кінець року перевищать 188 євро за мегават-годину протягом трьох днів.

Він також вимагатиме, щоб розрив із заздалегідь визначеним кошиком цін на скраплений природний газ (СПГ) перевищував 35 євро. Договори вище ліміту не допускаються до виконання.

Проте деякі критики побоюються, що обмеження цін в Європі може зробити його менш привабливим для продавців у всьому світі.