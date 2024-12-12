Глава НБУ розповів, для кого банки можуть ввести обмеження

Деякі українські банки підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Голова Нацбанку Андрій Пишний прокоментував деякі важливі аспекти цього документа.

Що зміниться для клієнтів банків

Зображена він пояснив, чи слід очікувати клієнтам цих банків додаткові обмеження, пише 24 канал з посиланням на допис Андрія Пишного.

Читайте також Що буде з валютним ринком у 2025 році: у раді НБУ назвали ключові чинники

Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться,

— запевнив очільник НБУ.

Він нагадав, що Національний банк зробив перший крок до розв'язання проблеми з дропами ще у жовтні 2024 року, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів. І тоді для українців нічого не змінилося.

Кого стосуються ліміти

Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». По суті, не мають жодних документів!,

— пояснив Пишний.

Він додав, що останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Тобто лише 1% людей, які "активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка".