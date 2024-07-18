Є лише один випадок, коли долар можуть не прийняти для обміну

Валюта старого зразка або ж легко пошкоджена не стане перешкодою для обміну, адже регулятор скасував визначення незначного зношення банкнот. Відтак долар можуть не обміняти лишу у випадку, коли не підтверджується справжність купюри.

У якому випадку валюту не приймуть

Касири усіх фінустанов повинні перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют. У випадку, коли банкнота підроблена, її вилучають у клієнта та передають для дослідження в НБУ.

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Якщо підтверджується підроблення, тоді банкнота передається правоохоронцям для проведення розслідування.

Водночас окрема процедура відбувається зі значно зношеними чи пошкодженими валютами.

Що робити з пошкодженими банкнотами

Для таких категорій банкнот передбачена процедура інкасо. Відповідно до неї значно зношені чи пошкоджені банкноти надсилають іноземному банку-кореспонденту для обміну за кордон.

Які валюти входять до категорії зношені/пошкоджені:

гнилі, обпалені чи трухлі,

мають пошкодження дизайну чи елементів захисту, якісь друкарські недоліки,

️порвані чи різані,

️є зміни первісного кольору паперу або зображень,

також ті, які мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Лише у вище перерахованих випадках банкноти можна здати на інкасо. У всіх інших ситуаціях, навіть якщо валюти зім’яті, трішки забруднені або потерті, – приймаються до обміну.