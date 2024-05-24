В обмінниках, в банках та на чорному ринку: долар суттєво додав в ціні за добу

Долар та євро продовжують дорожчати на готівковому ринку. Курс купівлі американської валюти банками вже сягнув ледь не 40 гривень, як і курс купівлі в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 24 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,80 гривні (+10 копійок проти 23 травня), а продаж – 40,25 гривні (+11 копійок).

Читайте також Новий хід Путіна: російський президент дозволив компенсувати збитки американським майном

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,10 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 43,70 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,15 гривні (+11 копійок), а продаж – 40,25 гривні (+12 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+12 копійок). Євро купують за 43,55 гривні (+10 копійок), а продають за 43,75 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,90 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,40 гривні (+22 копійки), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (+22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,40 гривні (+7 копійок), а продаж – 43,71 гривні (-1 копійка).

Який буде курс на валютному ринку

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці травня курс можу перебувати в межах 39,5 – 40 гривень. Долар навряд чи опуститься нижче підсумкових показників квітня та перетне кордон у 40 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня, просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% (з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня). Тобто, якщо справдяться прогнози урядовців і на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні.

Впродовж наступного тижня коридори валютних коливань можуть бути такими:

міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро,

39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.