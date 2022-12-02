В обмінниках долар зріс: де найвигідніше здати валюту

2 грудня 2022 , 10:17
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Готівковий долар дещо зріс за добу в обмінниках, а от у банках навпаки подешевшав. Який курс в обмінних, банка та на чорному ринку – розповідаємо далі.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 2 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривні (-10 копійок проти 1 грудня), а продати за 40,37 гривні (-3 копійки).

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  •  Готівкове євро банки купують за 40,70 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 40 гривень (+12 копійок), а продають – за 40,28 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,15 гривні (+43 копійки), а продаж – 41,62 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,05 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,17 гривні (-8 копійок).
  • Євро купують по 41,25 гривні (+15 копійок), а продають за 41,62 гривні (+27 копійок).

Яким буде курс у грудні

Економічний експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, зауважив, причин для девальвації гривні в цілому немає. Також він нагадав, що наприкінці року Мінфіну доведеться закривати бюджетний рік, а кошти є тільки у валюті, щоб закрити гривневі витрати. Тому наприкінці грудня очікуються великі витрати валюти Мінфіном, що має сприяти також зміцненню гривні.

 

Данило Монін

Економічний експерт

Новорічний пік продажів навряд чи цього року відбудеться у зв'язку з погіршенням економічної ситуації. Тому думаю, що варто очікувати навіть невелике зміцнення гривні до 38–40 гривень за долар на готівковому ринку в грудні.

Що прогнозують банкіри цього тижня 

  • Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, вважає, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40 – 40,90 гривні за долар.
  • Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) не прогнозує глобальної зміни валютних трендів. На його думку, впродовж цього тижня курс долара залишатиметься в межах 39,50 – 41 гривні за долар.

Автор: Дар'я Вереньова