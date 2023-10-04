Коли потрібно проводити повірку газового лічильника

Повірка лічильника це обов'язкова процедура. Здійснювати її потрібно не пізніше ніж через 3 місяці після закінчення опалювального сезону.

Коли потрібно проводити повірку

Споживача мають попередити про повірку не пізніше ніж за місяць перед проходженням процедури. Виключення складають ситуації, коли необхідно провести ремонтні роботи, тоді термін скорочується до 3 робочих днів.

Читайте також Гривня не "полетіла у космос": в НБУ розповіли яка ситуація з курсом

Як проводиться повірка газового лічильника:

спеціаліст, який є офіційним представником оператора ГРМ, знімає ваш пристрій і надає вам відповідний документ;

відбувається перевірка лічильника, зазвичай вона триває до 5 днів;

монтаж пристрою;

обов'язкове опломбування лічильника, спеціаліст має надати вам акт про проведення робіт.

Чи потрібно платити за повірку лічильника

Усі процедури, зокрема демонтаж та монтаж мають виконуватися виключно при споживачі та з наданням документів про це.

Повірка – це планова обов'язкова процедура, яка проводиться за гроші від оплаченої комуналки. Тобто вартість цієї послуги уже включена у тариф газопостачання.

З іншими процедурами ситуація дещо інакша. До прикладу заміна та ремонт можуть бути за рахунок постачальника і, в окремих випадках, за окрему плату. від споживача

Хто може не проходити повірку

Попри те, що процедура повірки обов'язкова, у деяких випадках її просто неможливо здійснити. Йдеться про:

громадян, які перебувають на окупованих територіях;

осіб, що знаходяться у зоні активних бойових дій.

У таких випадках повірку переносять до часу, поки її проведення не буде безпечним. Точний час призначить регулятор.