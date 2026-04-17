Наслідки обстрілів: яка ситуація в енергосистемі України 17 квітня

Росіяни вкотре атакували енергетику України, внаслідок чого є знеструмлення в низці областей. Поки тривають відновлювальні роботи, де це можливо, в Укренерго закликають споживачів до ощадливого енергоспоживання у пікові години.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі 17 квітня?

Про те, в яких областях зафіксували наслідки російських атак, йдеться в повідомленні Укренерго.

Після дронових атак по енергооб'єктах в ніч на 17 квітня, є знеструмлення в областях:

Житомирській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій;

Одеській;

Харківській;

Чернігівській.

Енергетики почали відновлювальні роботи в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація. Загалом фахівці роблять усе можливе, щоб повернути світло споживачам.

Водночас в Укренерго наголошують, що варто перенести активне користування електроприладами на період з 11:00 до 15:00. Це час, коли сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

Що стосується вечірніх або пікових годин з 18:00 до 22:00 – споживання електроенергії варто обмежити, або користуватися електроприладами ощадливо.

Загалом тенденція у споживанні показує зниження. Причиною є ясна погода, яка сприяє кращій роботі сонячних електростанцій.

Зауважте! У четвер, 17 квітня, станом на 9:30 рівень споживання електроенергії є нижчим на 3,7% порівняно з 16 квітня.

Зокрема в компанії закликають стежити за оновленнями в офіційних повідомленнях, адже ситуація в енергетиці може змінюватись.

Що відомо про енергоситуацію на Чернігівщині?

Вночі 17 квітня начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинький повідомив, що росіяни атакували критичні об'єкти міста, де виникли пожежі.

Згодом у Чернігівобленерго підтвердили пошкодження енергооб'єкту. Відомо, що внаслідок атаки без електроенергії залишилось 6 тисяч споживачів. Енергетика почнуть роботи, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.

Водночас на ресурсі "Графік відключення світла у Чернігівській області" зазначають, що подекуди можуть застосовувати не лише аварійні відключення, а й превентивні.

