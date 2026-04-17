Що відомо про ситуацію в енергосистемі 17 квітня?
Про те, в яких областях зафіксували наслідки російських атак, йдеться в повідомленні Укренерго.
Після дронових атак по енергооб'єктах в ніч на 17 квітня, є знеструмлення в областях:
- Житомирській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Одеській;
- Харківській;
- Чернігівській.
Енергетики почали відновлювальні роботи в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація. Загалом фахівці роблять усе можливе, щоб повернути світло споживачам.
Водночас в Укренерго наголошують, що варто перенести активне користування електроприладами на період з 11:00 до 15:00. Це час, коли сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.
Що стосується вечірніх або пікових годин з 18:00 до 22:00 – споживання електроенергії варто обмежити, або користуватися електроприладами ощадливо.
Загалом тенденція у споживанні показує зниження. Причиною є ясна погода, яка сприяє кращій роботі сонячних електростанцій.
Зауважте! У четвер, 17 квітня, станом на 9:30 рівень споживання електроенергії є нижчим на 3,7% порівняно з 16 квітня.
Зокрема в компанії закликають стежити за оновленнями в офіційних повідомленнях, адже ситуація в енергетиці може змінюватись.
Що відомо про енергоситуацію на Чернігівщині?
Вночі 17 квітня начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинький повідомив, що росіяни атакували критичні об'єкти міста, де виникли пожежі.
Згодом у Чернігівобленерго підтвердили пошкодження енергооб'єкту. Відомо, що внаслідок атаки без електроенергії залишилось 6 тисяч споживачів. Енергетика почнуть роботи, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.
Водночас на ресурсі "Графік відключення світла у Чернігівській області" зазначають, що подекуди можуть застосовувати не лише аварійні відключення, а й превентивні.
Що відомо про підготовку енергосистеми до наступної зими?
Раніше голова правління Укренерго Віталій Зайченко розповів, що для майбутнього енергетики Україні варто зосередити ресурс не на великих ТЕС. Тобто будівництво масштабних об'єктів, як ЗАЕС, буде невигідним з урахуванням умов російських атак. Зокрема краще споруджувати біогазові електростанції, що працюватимуть як "зелені".
Водночас що стосується наступного опалювального сезону, середній рівень виконання робіт по країні становить понад 50%. Найшвидше виконують плани стійкості Київщина, Черкащина та Харківщина. Саме в цих областях є необхідне обладнання, є готові майданчики та розуміння джерел фінансування.