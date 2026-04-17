Що відомо про відновлення енергетики на Близькому Сході?

Про те, як та коли виробництво енергії повернуть на довоєнний рівень, пише Reuters.

В інтерв'ю для газети Neue Zuercher Zeitung голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль розповів, що на відновлення втраченого виробництва енергії знадобиться тривалий час. Загалом через конфлікт на Близькому Сході на відновлення довоєнних потужностей може піти до 2 років.

Це буде відрізнятися залежно від країни. Наприклад, в Іраку це займе набагато більше часу, ніж у Саудівській Аравії. Однак, за нашими оцінками, для повернення до довоєнного рівня знадобиться приблизно два роки загалом,

– пояснив Фатіх Біроль.

Зокрема він зазначив, що нині ринок не до кінця усвідомлює наслідки війни в Ірані та обмеження Ормузької протоки.

Зокрема нафта й газ, які були завантажені на танкери й опинилися в морі на початку війни, зараз прибули до місць призначень. Це частково пом'якшує наслідки дефіциту. Однак проблема в тому, що протягом березня нових танкерів не завантажували й не відправляли.

Але в березні не було завантажено жодних нових танкерів. Не було жодних нових поставок нафти, газу чи палива на азійські ринки. Ця нестача зараз стає очевидною. Якщо Ормузьку протоку не буде знову відкрито, ми повинні готуватися до значно вищих цін на енергоносії,

– додав голова МЕА.

Зокрема Біроль додав, що агентство налаштоване діяти негайно та рішуче. Поки що підстав для ще одного вивільнення екстрених резервів немає. Однак це питання розгядають і якщо буде потреба – МЕА діятиме відповідно.

Що ще потрібно знати про кризу на ринку пального?

Через війну на Близькому Сході ціни на нафту й похідні продукти різко зросли. Так протягом березня-квітня міжнародні ринки пального втримують високу вартість. Пов'язано це з можливим дефіцитом та проблемами з постачанням. Адже Ормузька протока, яка була основним каналом для транспортування нафти зараз фактично заблокована.

Ця криза – надовго… ціни на енергію залишатимуться високими дуже довго. Ми очікуємо, що найближчими тижнями ситуація навіть погіршиться,

– коментував Дан Йоргенсен.

Зокрема єврокомісар з енергетики повідомляв, що країни мають переконатися в тому, що мають все необхідне на тривалий час кризи. А особливо цей період може зачепити авіакомпанії, адже прогнозують дефіцит авіаційного пального.

Відомо, що 75% усього постачання авіапального до Європи забезпечував Близький Схід. Як пише Reuters європейські авіакомпанії вже попереджають про те, що пального вистачить на кілька тижнів. А перед початком літнього сезону можливість подорожей – під загрозою.

Зауважте! На 2026 рік Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) розраховувала на рекордний чистий прибуток у 41 мільярд доларів. Однак прогноз створили до початку війни в Ірані, коли авіасполучення опинилося пд загрозою.

Водночас ЄС працює над альтернативами та розв'язанням питання. Поки триває розробка планів щодо постачання реактивного палива. Також з наступного місяця у ЄК хочуть складати карту потужностей з переробки нафтопродуктів у масштабах Євросоюзу. Так, вдасться вжити заходів для повного використання наявних ресурсів.

Потрібно знати, що авіасфера та цивільні рейси мають критичну важливість для економіки ЄС. Це робочі місця та туризм. Гроші отримані звідси забезпечують країни та є вагомими частками бюджету.

