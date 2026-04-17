Что известно о восстановлении энергетики на Ближнем Востоке?

О том, как и когда производство энергии вернут на довоенный уровень, пишет Reuters.

В интервью для газеты Neue Zuercher Zeitung глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль рассказал, что на восстановление утраченного производства энергии понадобится длительное время. В целом из-за конфликта на Ближнем Востоке на восстановление довоенных мощностей может уйти до 2 лет.

Это будет отличаться в зависимости от страны. Например, в Ираке это займет гораздо больше времени, чем в Саудовской Аравии. Однако, по нашим оценкам, для возвращения к довоенному уровню понадобится примерно два года в целом,

– пояснил Фатих Бироль.

В частности он отметил, что сейчас рынок не до конца осознает последствия войны в Иране и ограничения Ормузского пролива.

В частности нефть и газ, которые были загружены на танкеры и оказались в море в начале войны, сейчас прибыли к местам назначения. Это частично смягчает последствия дефицита. Однако проблема в том, что в течение марта новых танкеров не загружали и не отправляли.

Но в марте не было загружено никаких новых танкеров. Не было никаких новых поставок нефти, газа или топлива на азиатские рынки. Эта нехватка сейчас становится очевидной. Если Ормузский пролив не будет снова открыт, мы должны готовиться к значительно более высоким ценам на энергоносители,

– добавил председатель МЭА.

В частности Бироль добавил, что агентство настроено действовать немедленно и решительно. Пока оснований для еще одного высвобождения экстренных резервов нет. Однако этот вопрос разбирают и если будет необходимость – МЭА будет действовать соответственно.

Что еще нужно знать о кризисе на рынке топлива?

Из-за войны на Ближнем Востоке цены на нефть и производные продукты резко выросли. Так в течение марта-апреля международные рынки топлива удерживают высокую стоимость. Связано это с возможным дефицитом и проблемами с поставками. Ведь Ормузский пролив, который был основным каналом для транспортировки нефти сейчас фактически заблокирован.

Ранее в FT писали, что Европу ждет затяжной кризис.

Этот кризис – надолго... цены на энергию будут оставаться высокими очень долго. Мы ожидаем, что в ближайшие недели ситуация даже ухудшится,

– комментировал Дан Йоргенсен.

В частности еврокомиссар по энергетике сообщал, что страны должны убедиться в том, что имеют все необходимое на длительное время кризиса. А особенно этот период может задеть авиакомпании, ведь прогнозируют дефицит авиационного топлива.

Известно, что 75% всех поставок авиатоплива в Европу обеспечивал Ближний Восток. Как пишет Reuters европейские авиакомпании уже предупреждают о том, что горючего хватит на несколько недель. А перед началом летнего сезона возможность путешествий – под угрозой.

Заметьте! На 2026 год Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассчитывала на рекордную чистую прибыль в 41 миллиард долларов. Однако прогноз создали до начала войны в Иране, когда авиасообщение оказалось под угрозой.

В то же время ЕС работает над альтернативами и решением вопроса. Пока продолжается разработка планов по поставкам реактивного топлива. Также со следующего месяца в ЕК хотят составлять карту мощностей по переработке нефтепродуктов в масштабах Евросоюза. Так, удастся принять меры для полного использования имеющихся ресурсов.

Нужно знать, что авиасфера и гражданские рейсы имеют критическую важность для экономики ЕС. Это рабочие места и туризм. Деньги полученные отсюда обеспечивают страны и являются весомыми долями бюджета.

