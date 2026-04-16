Почему ЕС готовит антикризисные меры?

Авиакомпании Европы уже предупредили, что дефицит авиатоплива может возникнуть в течение нескольких недель. Это ставит под угрозу весь летний сезон авиаперевозок, пишет Reuters.

Поэтому со следующего месяца Еврокомиссия планирует ввести общеевропейский мониторинг работы европейских НПЗ. Как говорится в проекте документа, с которым ознакомилось издание, это должно помочь "обеспечить полное использование и поддержку имеющихся мощностей".

В то же время ЕС работает над отдельными решениями о поставках авиационного топлива. Однако пока они еще находятся в разработке, поэтому комментировать эти планы в Брюсселе отказываются. Меры должны обнародовать 22 апреля.

Проблема заключается не только в дефиците, но и в том, что запасы авиатоплива в Европе распределены неравномерно.

Например, Испания имеет 8 нефтеперерабатывающих заводов и экспортирует авиатопливо.

Тогда как Великобритания покрывает более 60% спроса в керосине путем импорта.

С другой стороны, страны Организации экономического сотрудничества и развития, в который входят государства ЕС, Великобритания и Норвегия, импортируют более 30% авиатоплива. Причем, по данным Международного энергетического агентства, большая часть поставок проходит через Ормузский пролив.

Поэтому пока движение танкеров проливом полностью не восстановится, Европа продолжит страдать от дефицита.

Заметьте! ЕС обязывает страны хранить резервы нефти на 90 дней, чтобы защититься от перебоев в поставках. Однако отдельного требования по запасам именно авиатоплива нет.

Как может пострадать летний сезон из-за дефицита?

Европейские авиакомпании уже готовятся к возможному дефициту авиатоплива. По прогнозам МЭА, нехватка может возникнуть уже в июне, если Европа сможет заменить только половину объемов поставок горючего с Ближнего Востока.

В то же время аналитики считают, что увеличение импорта из Африки и США вряд ли полностью компенсирует эти потери.

Некоторые аэропорты уже предупреждают, что перебои возможны в течение следующих трех недель, если Ормузский пролив не откроется для топлива.

Наши поставщики меняют горизонты прогнозирования и уже не готовы давать оценки более чем на один месяц вперед,

– заявила технический директор Lufthansa Грация Виттадини.

К тому же многие аэропорты не держат больших запасов топлива "на руках".

Важно! Цены на авиатопливо в Европе резко выросли из-за дефицита. С 18 марта они достигли исторического максимума в 1 800 долларов за тонну, пишет Reuters.. Авиакомпании уже заявляют о возможном подорожании билетов, отмене рейсов и даже приостановке полетов, если война в Иране не завершится в ближайшее время.

Почему ЕС пострадал от войны в Иране?