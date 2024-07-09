В Уряді виділять кошти на відновлення "Охматдиту"

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, наразі уряд України відпрацьовує виділення коштів на "пріоритетне" відновлення дитячого медичного закладу.

Як уряд допоможе "Охматдиту"

Віктор Ляшко під час брифінгу додає, що зараз Міністерство охорони здоров'я на прямому зв'язку з президентом та прем’єр-міністром.

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Крім того, за його словами, міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні.

Міжнародні партнери готові за необхідності сприяти в медичній евакуації тим пацієнтам Охматдиту, яким через руйнацію лікарні не зможуть надати допомогу,

– каже Ляшко.

Наразі основним питанням залишається відновлення енергоживлення для лікарні та забезпечення його безперебійності.

Росіяни 8 липня завдали масованого ракетного удару по декількох містах України. Під ударом опинились Дніпро, Словянськ, Кривий Ріг, Краматорськ та Київ. Серед об'єктів, куди влучив ворог, є дитяча лікарня "Охматдит", по якій вдарили ракетою Х-101.