Мільярди на удари по Україні: скільки Росія витратила на війну у 2025 році
- Росія в 2025 році витратила понад 5 мільярдів доларів на атаки дронами "Шахед", випустивши близько 29 тисяч таких дронів.
- У 2025 році Росія витратила на війну в Україні 13,4 мільярда доларів.
За сім місяців 2025 року росіяни атакували Україну десятками тисяч дронів та майже тисячею ракет. Понад 5 мільярдів доларів витратили лише на "Шахеди".
Скільки Росії коштували дронові атаки?
Шахеди й БПЛА-імітатори стали основним засобом ураження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
Дивіться також Росіяни завдали авіаудару по Білозерському: двоє цивільних загинули, ще семеро – поранені
За даними видання, цьогорія випустила майже 29 тисяч далекобійних дронів. Найбільше атакували Україну в липні – понад 6 тисяч одиниць.
Точна кількість "Шахедів" і скільки їхніх імітаторів – невідома.Оціночна пропорція – близько 55-65% на користь справжніх "Шахедів". Приблизно 16 000-19 000 таких дронів запустив ворог із початку року.
За даними прес-служби ГУР, один "Шахед" коштує орієнтовно 200 тисяч доларів. Таким чином, сумарні витрати на атаки "Шахедами" можуть сягати 5,7 мільярдів,
пишуть у виданні.
Скільки витратила Росія на ракетні удари?
За підрахунками Forbes Ukraine, у 2025 році Росія запускала 932 ракети, які несли 0,4 мільйона кілограмів вибухівки. Їхня вартість може сягати 7,7 мільярдів доларів.
311 з них були балістичними:
- 235 "Іскандер-М"/KN-23/24 – на 1 мільярд доларів;
- 47 ракет С-300 – на 10 мільйонів доларів;
- 29 ракет "Кинджал" – на 290 мільйонів доларів.
Загалом Росія витратила на обстріли України 13,4 мільярда доларів.