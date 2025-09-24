Укр Рус
24 вересня, 13:28
Намагаються вдарити по економіці: Росія систематично атакує Укрзалізницю, щоб "посіяти паніку"

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Росія систематично атакує Укрзалізницю, використовуючи дрони для ураження ключових залізничних вузлів, щоб посіяти паніку та вдарити по економіці.
  • Приблизно 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення", але ремонтні роботи продовжуються, незважаючи на постійні атаки.

Росія атакує Укрзалізницю за допомогою дронів. Так з літа було обстріляно 5 чи 6 ключових залізничних вузлів.

Голова правління Укрзалізниці про російські атаки влітку

Росія з літа розв’язала масштабну хвилю атак на українську залізницю, використовуючи нову тактику для ураження ключових вузлів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – вдарити по економіці загалом,
– сказав голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

За його словами, атаки, від яких постраждали десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості далекобійних безпілотників, які виробляє російський ВПК.

Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як «Шахед», вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати «Шахеди» для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей,
– говорить Перцовський.

Так з літа 2025 року було обстріляно 5 чи 6 ключових залізничних вузлів.

У якому стані Укрзалізниця після ударів?

За даними Світового банку, приблизно 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення", повідомляє 24 Канал.

Деякі мости протягом війни багато разів зазнавали ударів російських військ і щоразу ремонтувалися, але Перцовський відмовився уточнювати, які саме, посилаючись на міркування безпеки. Він сказав, що компанія продовжуватиме ремонтні роботи в такому ж темпі.

Якщо ми трохи сповільнимося і дозволимо ворогу вдаряти та руйнувати, то їх ще більше привабить запах крові,
– каже Перцовський.

Головні новини про атаки залізниці

  • Війська Росії вночі 18 вересня атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримувався рух низки поїздів. Внаслідок цього виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС, одна людина травмована.

  • 17 вересня Росія комплексно вдарила по залізниці. Станом на 21:24 цього дня залишилася 13 поїздів із затримкою в понад 1 годину.

  • Загалом з липня 2025 року Росія активно знищує найважливіші вузлові станції. Йдеться про комбіновані удари, коли під вогнем опиняються й енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Так росіяни намагаються повністю зруйнувати залізничну інфраструктуру.