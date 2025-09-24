Намагаються вдарити по економіці: Росія систематично атакує Укрзалізницю, щоб "посіяти паніку"
- Росія систематично атакує Укрзалізницю, використовуючи дрони для ураження ключових залізничних вузлів, щоб посіяти паніку та вдарити по економіці.
- Приблизно 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення", але ремонтні роботи продовжуються, незважаючи на постійні атаки.
Росія атакує Укрзалізницю за допомогою дронів. Так з літа було обстріляно 5 чи 6 ключових залізничних вузлів.
Голова правління Укрзалізниці про російські атаки влітку
Росія з літа розв’язала масштабну хвилю атак на українську залізницю, використовуючи нову тактику для ураження ключових вузлів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – вдарити по економіці загалом,
– сказав голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
За його словами, атаки, від яких постраждали десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості далекобійних безпілотників, які виробляє російський ВПК.
Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як «Шахед», вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати «Шахеди» для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей,
– говорить Перцовський.
Так з літа 2025 року було обстріляно 5 чи 6 ключових залізничних вузлів.
У якому стані Укрзалізниця після ударів?
За даними Світового банку, приблизно 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення", повідомляє 24 Канал.
Деякі мости протягом війни багато разів зазнавали ударів російських військ і щоразу ремонтувалися, але Перцовський відмовився уточнювати, які саме, посилаючись на міркування безпеки. Він сказав, що компанія продовжуватиме ремонтні роботи в такому ж темпі.
Якщо ми трохи сповільнимося і дозволимо ворогу вдаряти та руйнувати, то їх ще більше привабить запах крові,
– каже Перцовський.
Головні новини про атаки залізниці
Війська Росії вночі 18 вересня атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримувався рух низки поїздів. Внаслідок цього виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС, одна людина травмована.
17 вересня Росія комплексно вдарила по залізниці. Станом на 21:24 цього дня залишилася 13 поїздів із затримкою в понад 1 годину.
Загалом з липня 2025 року Росія активно знищує найважливіші вузлові станції. Йдеться про комбіновані удари, коли під вогнем опиняються й енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Так росіяни намагаються повністю зруйнувати залізничну інфраструктуру.