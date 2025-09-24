Росія атакує Укрзалізницю за допомогою дронів. Так з літа було обстріляно 5 чи 6 ключових залізничних вузлів.

Голова правління Укрзалізниці про російські атаки влітку

Росія з літа розв’язала масштабну хвилю атак на українську залізницю, використовуючи нову тактику для ураження ключових вузлів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Через обстріли пошкоджено залізницю на Кіровоградщині: які потяги затримуються

Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – вдарити по економіці загалом,

– сказав голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

За його словами, атаки, від яких постраждали десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості далекобійних безпілотників, які виробляє російський ВПК.

Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як «Шахед», вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати «Шахеди» для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей,

– говорить Перцовський.

Так з літа 2025 року було обстріляно 5 чи 6 ключових залізничних вузлів.

У якому стані Укрзалізниця після ударів?

За даними Світового банку, приблизно 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення", повідомляє 24 Канал.

Деякі мости протягом війни багато разів зазнавали ударів російських військ і щоразу ремонтувалися, але Перцовський відмовився уточнювати, які саме, посилаючись на міркування безпеки. Він сказав, що компанія продовжуватиме ремонтні роботи в такому ж темпі.

Якщо ми трохи сповільнимося і дозволимо ворогу вдаряти та руйнувати, то їх ще більше привабить запах крові,

– каже Перцовський.

Головні новини про атаки залізниці