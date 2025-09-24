Пытаются ударить по экономике: Россия систематически атакует Укрзализныцю, чтобы "посеять панику"
- Россия систематически атакует Укрзализныцю, используя дроны для поражения ключевых железнодорожных узлов, чтобы посеять панику и ударить по экономике.
- Примерно 30% украинской железной дороги находится в цикле "повреждение-восстановление", но ремонтные работы продолжаются, несмотря на постоянные атаки.
Россия атакует Укрзализныцю с помощью дронов. Так с лета было обстреляно 5 или 6 ключевых железнодорожных узлов.
Председатель правления Укрзализныци о российских атаках летом
Россия с лета развязала масштабную волну атак на украинскую железную дорогу, используя новую тактику для поражения ключевых узлов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Из-за обстрелов повреждена железная дорога на Кировоградщине: какие поезда задерживаются
Их первая цель – посеять панику среди пассажиров, вторая – ударить по экономике в целом,
– сказал председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
По его словам, атаки, от которых пострадали десятки подстанций, связаны с резким увеличением количества дальнобойных беспилотников, которые производит российский ВПК.
Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей,
– говорит Перцовский.
Так с лета 2025 года было обстреляно 5 или 6 ключевых железнодорожных узлов.
В каком состоянии Укрзализныця после ударов?
По данным Всемирного банка, примерно 30% украинской железной дороги находится в цикле "повреждение-восстановление", сообщает 24 Канал.
Некоторые мосты в течение войны много раз подвергались ударам российских войск и каждый раз ремонтировались, но Перцовский отказался уточнять, какие именно, ссылаясь на соображения безопасности. Он сказал, что компания будет продолжать ремонтные работы в таком же темпе.
Если мы немного замедлимся и позволим врагу ударять и разрушать, то их еще больше привлечет запах крови,
– говорит Перцовский.
Главные новости об атаках железной дороги
Войска России ночью 18 сентября атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. Вследствие этого задерживалось движение ряда поездов. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС, один человек травмирован.
17 сентября Россия комплексно ударила по железной дороге. По состоянию на 21:24 этого дня осталась 13 поездов с задержкой в более 1 часа.
В общем с июля 2025 года Россия активно уничтожает важнейшие узловые станции. Речь идет о комбинированных ударах, когда под огнем оказываются и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы. Так россияне пытаются полностью разрушить железнодорожную инфраструктуру.