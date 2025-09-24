Россия атакует Укрзализныцю с помощью дронов. Так с лета было обстреляно 5 или 6 ключевых железнодорожных узлов.

Председатель правления Укрзализныци о российских атаках летом

Россия с лета развязала масштабную волну атак на украинскую железную дорогу, используя новую тактику для поражения ключевых узлов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Их первая цель – посеять панику среди пассажиров, вторая – ударить по экономике в целом,

– сказал председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

По его словам, атаки, от которых пострадали десятки подстанций, связаны с резким увеличением количества дальнобойных беспилотников, которые производит российский ВПК.

Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей,

– говорит Перцовский.

Так с лета 2025 года было обстреляно 5 или 6 ключевых железнодорожных узлов.

В каком состоянии Укрзализныця после ударов?

По данным Всемирного банка, примерно 30% украинской железной дороги находится в цикле "повреждение-восстановление", сообщает 24 Канал.

Некоторые мосты в течение войны много раз подвергались ударам российских войск и каждый раз ремонтировались, но Перцовский отказался уточнять, какие именно, ссылаясь на соображения безопасности. Он сказал, что компания будет продолжать ремонтные работы в таком же темпе.

Если мы немного замедлимся и позволим врагу ударять и разрушать, то их еще больше привлечет запах крови,

– говорит Перцовский.

