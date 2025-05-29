Голову Нацбанку Словаччини звинувачують у хабарництві

Член Ради керівників Європейського центрального банку Петер Казимир був визнаний винним у хабарництві. Його оштрафували на 200 000 євро (225 380 доларів).

Очільника Нацбанку Словаччини звинувачують у хабарництві

Казимир став першим губернатором центрального банку Словаччини, засудженим за такий злочин, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Суд постановив, що якщо Петер Казимир не сплатить штраф, то повинен буде відбути один рік ув’язнення.

56-річний чиновник заперечував, що давав хабар у розмірі 48 000 євро високопоставленому податковому чиновнику в обмін на пришвидшене повернення ПДВ деяким компаніям під час своєї каденції на посаді міністра фінансів,

– йдеться у матеріалі.

Попри вирок і завершення його повноважень 1 червня, наразі Казимир, ймовірно, залишиться на своїй посаді. Тобто він й надалі братиме участь у прийнятті рішень ЄЦБ.

Наступне засідання з розгляду ставки відсотків заплановане на 4–5 червня у Франкфурті. Ринки очікують восьме зниження депозитної ставки — до 2%.

Зауважте! Центральний банк Словаччини заявив, що бере до уваги рішення суду.

Чи можуть порушника усунути з його посади

Казимира можуть усунути з посади за таких умов:

якщо суд вищої інстанції підтвердить його вину;

якщо уряд прем’єра Роберта Фіцо домовиться про заміну (поки що цього зробити не вдалося).

До того часу він залишатиметься тимчасово виконуючим обов’язки,

– наголосили у Bloomberg.

Як повідомив адвокат очільника Нацбанку Словаччини, губернатор перебував у службовій поїздці до Гонконгу. Це і стало причиною, чому він не з’явився до суду.

Ми не погоджуємося з рішенням суду. Ми вважаємо його незаконним і повністю суперечливим з тим, що було представлено під час головного судового засідання,

– сказав журналістам у Братиславі адвокат Ондрей Муларчик.

Адвокат очільника Нацбанку Словаччини просив суд припинити провадження після того, як уряд минулого року затвердив поправки до Кримінального кодексу, які скорочують строки давності. Як казав Фіцо, зміни мали на меті обмежити "зловживання правоохоронними органами в політичних цілях".

Зверніть увагу! Оголошуючи вирок, суддя Мілан Цісарік заявив, що провадження "не може бути припинене", оскільки "коштам, що є частиною доходів ЄС, надається привілейований захист, і суд зобов’язаний це враховувати".