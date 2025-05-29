Главу Нацбанка Словакии обвиняют во взяточничестве

Казимир стал первым губернатором центрального банка Словакии, осужденным за такое преступление, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Экс-заместителю руководителя Офиса президента Смирнову вручили новое подозрение

Суд постановил, что если Петер Казимир не оплатит штраф, то должен будет отбыть один год заключения.

56-летний чиновник отрицал, что давал взятку в размере 48 000 евро высокопоставленному налоговому чиновнику в обмен на ускоренный возврат НДС некоторым компаниям во время своей каденции на посту министра финансов,

– говорится в материале.

Несмотря на приговор и завершение его полномочий 1 июня, пока Казимир, вероятно, останется на своей должности. То есть он и в дальнейшем будет участвовать в принятии решений ЕЦБ.

Следующее заседание по рассмотрению ставки процентов запланировано на 4–5 июня во Франкфурте. Рынки ожидают восьмое снижение депозитной ставки - до 2%.

Обратите внимание! Центральный банк Словакии заявил, что принимает во внимание решение суда.

Могут ли нарушителя отстранить от его должности

Казимира могут отстранить от должности при следующих условиях:

если суд высшей инстанции подтвердит его вину;

если правительство премьера Роберта Фицо договорится о замене (пока этого сделать не удалось).

К тому времени он будет оставаться временно исполняющим обязанности,

– отметили в Bloomberg.

Как сообщил адвокат главы Нацбанка Словакии, губернатор находился в служебной поездке в Гонконг. Это и стало причиной, почему он не явился в суд.

Мы не согласны с решением суда. Мы считаем его незаконным и полностью противоречащим тому, что было представлено во время главного судебного заседания,

– сказал журналистам в Братиславе адвокат Ондрей Муларчик.

Адвокат главы Нацбанка Словакии просил суд прекратить производство после того, как правительство в прошлом году утвердило поправки в Уголовный кодекс, которые сокращают сроки давности. Как говорил Фицо, изменения имели целью ограничить "злоупотребление правоохранительными органами в политических целях".

Обратите внимание! Объявляя приговор, судья Милан Цисарик заявил, что производство "не может быть прекращено", поскольку "средствам, являющимся частью доходов ЕС, предоставляется привилегированная защита, и суд обязан это учитывать".