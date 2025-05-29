Главу Нацбанка Словакии обвиняют во взяточничестве
Казимир стал первым губернатором центрального банка Словакии, осужденным за такое преступление, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Суд постановил, что если Петер Казимир не оплатит штраф, то должен будет отбыть один год заключения.
56-летний чиновник отрицал, что давал взятку в размере 48 000 евро высокопоставленному налоговому чиновнику в обмен на ускоренный возврат НДС некоторым компаниям во время своей каденции на посту министра финансов,
– говорится в материале.
Несмотря на приговор и завершение его полномочий 1 июня, пока Казимир, вероятно, останется на своей должности. То есть он и в дальнейшем будет участвовать в принятии решений ЕЦБ.
Следующее заседание по рассмотрению ставки процентов запланировано на 4–5 июня во Франкфурте. Рынки ожидают восьмое снижение депозитной ставки - до 2%.
Обратите внимание! Центральный банк Словакии заявил, что принимает во внимание решение суда.
Могут ли нарушителя отстранить от его должности
Казимира могут отстранить от должности при следующих условиях:
- если суд высшей инстанции подтвердит его вину;
- если правительство премьера Роберта Фицо договорится о замене (пока этого сделать не удалось).
К тому времени он будет оставаться временно исполняющим обязанности,
– отметили в Bloomberg.
Как сообщил адвокат главы Нацбанка Словакии, губернатор находился в служебной поездке в Гонконг. Это и стало причиной, почему он не явился в суд.
Мы не согласны с решением суда. Мы считаем его незаконным и полностью противоречащим тому, что было представлено во время главного судебного заседания,
– сказал журналистам в Братиславе адвокат Ондрей Муларчик.
Адвокат главы Нацбанка Словакии просил суд прекратить производство после того, как правительство в прошлом году утвердило поправки в Уголовный кодекс, которые сокращают сроки давности. Как говорил Фицо, изменения имели целью ограничить "злоупотребление правоохранительными органами в политических целях".
Обратите внимание! Объявляя приговор, судья Милан Цисарик заявил, что производство "не может быть прекращено", поскольку "средствам, являющимся частью доходов ЕС, предоставляется привилегированная защита, и суд обязан это учитывать".
Что известно о Казимире?
До того как возглавить центральный банк в 2019 году, Казимир работал министром в кабинете Фицо. Он является самым высоким по рангу чиновником из того периода, осужденным за коррупцию.