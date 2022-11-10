Що відомо про Сергія Корецького, якого призначили новим очільником "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Джерело:Forbes
Очільником двох стратегічних підприємств, які націоналізувала держава напередодні, став колишній генеральний директор WOG Сергій Корецький. До цього він також працював у нафтовому бізнесі і заснував декілька власних компаній.
"Укрнафта" та "Укртатнафта" є найдорожчими з п'яти підприємств, які держава націоналізувала напередодні До війни Forbes оцінював «Укрнафту», яка є найбільшим українським видобувачем нафти та власником мережі АЗС у понад 500 станцій, майже у 1,5 мільярда доларів. Зараз вартість компанії – 748 мільйонів доларів.
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Що відомо про нового очільника
Сергій Корецький почав кар'єру з паливно-промислової групи "Континіум", де почав працювати охоронцем в студентські роки. У 19 років йому уже доручили робити акти звірки та структурувати документи із дебіторської заборгованості. За два роки він став заступником директора аналітичного департаменту, потім фінансовим директором, а у 2007 році – гендиректором керівної компанії групи «Континіум».
У 2012 році він став генеральним директором мережі АЗС "WOG". Під його керівництвом компанія розвинула ритейл, а також привчила клієнтів заїжджати на АЗС не лише за паливом, а і за смачною кавою та хотдогом. Сергій прийняв рішення залишити компанію у 2018 році після смерті засновника.
Наприкінці 2017 Сергій Корецький заснував компанію «Фортекс Енерджі», яка займалася продажем газу та електроенергії. А восени 2018 року разом з Остапом Неходою створив у Швейцарії торгову компанію Centurion Group SA. Компанія мала торгувати нафтопродуктами, природним газом, усіма видами пального, а також сільськогосподарською продукцією і добривами.
У 2019 році відкрилися перші кав'ярні Корецького під брендом Idealist Coffee Co, які займаються повним циклом виробництва кави – від закупівлі сировини до обсмажування, пакування та продажу. Менше ніж за два роки Корецький відкрив 13 кав’ярень, інвестувавши понад 1,7 мільйона доларів. У 2020 році виторг Idealist становив близько 100 мільйонів гривень.
Рішення про призначення Сергія Корецького головою "Укрнафти" винесла новопризначена наглядова рада компанії. До відчуження "Укрнафту" очолював Олег Гез.
Націоналізація "Укрнафти": додаткові відомості
- "Укрнафта" та компанії, які передали в управління держави, були пов'язі із діяльністю Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, російського бізнесмена Костянтина Григоришина та В’ячеслава Богуслаєва.
- Після відчуження акції зрадників України у компаніях перейдуть у власність держави. Однак після завершенні дії воєнного стану ці активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість.
- Націоналізацію підприємств пояснив також президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що таке відчуження цілком законне та необхідне в умовах повномасштабної війни. Зокрема тому, що всі зусилля зараз повинні бути направлені для захисту країни та підтримки ЗСУ.
- Попри необхідність передачі цих активів Україні інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що таке відчуження – це такий собі воєнний комунізм, що дуже погано з погляду бізнес-клімату в майбутньому.