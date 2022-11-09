9 листопада робітникам Укрнафти заборонили заходити в офіс. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Важливо Укрнафту передали у власність держави: хто її може очолити

Укрнафта заявила про блокування офісу озброєними людьми

З 20:00 8 листопада роботу центрального офісу Укрнафти було заблоковано озброєними людьми. Вранці 9 листопада співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася.

Представники акціонерів "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів що стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє,

– заявили у компанії.

Що кажуть у СБУ

У СБУ заявили, що їхні співробітники здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані.

Нещодавно Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є Укрнафта.

Наразі співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

Нині готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за статтею про ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів.

СБУ проводить перевірку в офісі Укрнафти / фото Служба безпеки України

Україна націоналізувала "Укрнафту" та "Мотор Січ"

"Укрнафта", "Мотор Січ" та низка інших стратегічно важливих підприємств переходять у власність держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ці кроки цілком законні, їх необхідно зробити в умовах повномасштабної війни, адже всі зусилля зараз повинні бути направлені для захисту країни та підтримки ЗСУ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що націоналізація компаній відбулася згідно з усіма нормами закону.