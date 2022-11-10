"Укрнафта" та "Укртатнафта" є найдорожчими з п'яти підприємств, які держава
націоналізувала напередодні До війни Forbes оцінював «Укрнафту», яка є найбільшим українським видобувачем нафти та власником мережі АЗС у понад 500 станцій, майже у 1,5 мільярда доларів. Зараз вартість компанії – 748 мільйонів доларів.
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Сергій Корецький почав кар'єру з паливно-промислової групи "Континіум", де почав працювати охоронцем в студентські роки. У 19 років йому уже доручили робити акти звірки та структурувати документи із дебіторської заборгованості. За два роки він став заступником директора аналітичного департаменту, потім фінансовим директором, а у 2007 році – гендиректором керівної компанії групи «Континіум».
У 2012 році він став генеральним директором мережі АЗС "WOG". Під його керівництвом компанія розвинула ритейл, а також привчила клієнтів заїжджати на АЗС не лише за паливом, а і за смачною кавою та хотдогом. Сергій прийняв рішення залишити компанію у 2018 році після смерті засновника.
Наприкінці 2017 Сергій Корецький заснував компанію «Фортекс Енерджі», яка займалася продажем газу та електроенергії. А восени 2018 року разом з Остапом Неходою створив у Швейцарії торгову компанію Centurion Group SA. Компанія мала торгувати нафтопродуктами, природним газом, усіма видами пального, а також сільськогосподарською продукцією і добривами.
У 2019 році відкрилися перші кав'ярні Корецького під брендом Idealist Coffee Co, які займаються повним циклом виробництва кави – від закупівлі сировини до обсмажування, пакування та продажу. Менше ніж за два роки Корецький відкрив 13 кав’ярень, інвестувавши понад 1,7 мільйона доларів. У 2020 році виторг Idealist становив близько 100 мільйонів гривень.
Рішення про призначення Сергія Корецького головою "Укрнафти" винесла новопризначена наглядова рада компанії. До відчуження "Укрнафту" очолював Олег Гез.
Націоналізація "Укрнафти": додаткові відомості "Укрнафта" та компанії, які передали в управління держави, були пов'язі із діяльністю Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, російського бізнесмена Костянтина Григоришина та В’ячеслава Богуслаєва. Після відчуження акції зрадників України у компаніях перейдуть у власність держави. Однак після завершенні дії воєнного стану ці активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість. Націоналізацію підприємств пояснив також президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що таке відчуження цілком законне та необхідне в умовах повномасштабної війни. Зокрема тому, що всі зусилля зараз повинні бути направлені для захисту країни та підтримки ЗСУ. Попри необхідність передачі цих активів Україні інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що таке відчуження – це такий собі воєнний комунізм, що дуже погано з погляду бізнес-клімату в майбутньому.