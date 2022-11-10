"Укрнафта" та "Укртатнафта" є найдорожчими з п'яти підприємств, які держава націоналізувала напередодні До війни Forbes оцінював «Укрнафту», яка є найбільшим українським видобувачем нафти та власником мережі АЗС у понад 500 станцій, майже у 1,5 мільярда доларів. Зараз вартість компанії – 748 мільйонів доларів.

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