"Укрнафта" и "Укртатнафта" являются самыми дорогими из пяти предприятий, которые государство национализировало накануне До войны Forbes оценивал "Укрнафту", которая является крупнейшим украинским добытчиком нефти и владельцем сети АЗС более чем в 500 станций, почти в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас стоимость компании – 748 миллионов долларов.

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