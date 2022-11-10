"Укрнафта" и "Укртатнафта" являются самыми дорогими из пяти предприятий, которые государство национализировало накануне До войны Forbes оценивал "Укрнафту", которая является крупнейшим украинским добытчиком нефти и владельцем сети АЗС более чем в 500 станций, почти в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас стоимость компании – 748 миллионов долларов.

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Что известно о новом руководителе

Сергей Корецкий начал карьеру с топливно-промышленной группы "Континиум", где начал работать охранником в студенческие годы. В 19 лет ему уже поручили совершать акты сверки и структурировать документы по дебиторской задолженности. Через два года он стал заместителем директора аналитического департамента, затем финансовым директором, а в 2007 году – гендиректором управляющей компании группы «Континиум».

В 2012 году он стал генеральным директором сети АЗС WOG. Под его руководством компания развила ритейл, а также приучила клиентов заезжать на АЗС не только за топливом, но и за вкусным кофе и хотдогом. Сергей принял решение покинуть компанию в 2018 году после смерти учредителя.

В конце 2017 года Сергей Корецкий основал компанию «Фортекс Энерджи», которая занималась продажей газа и электроэнергии. А осенью 2018 вместе с Остапом Неходой создал в Швейцарии торговую компанию Centurion Group SA. Компания должна была торговать нефтепродуктами, природным газом, всеми видами горючего, а также сельскохозяйственной продукцией и удобрениями.

В 2019 году открылись первые кофейни Корецкого под брендом Idealist Coffee Co, которые занимаются полным циклом производства кофе – от закупки сырья до обжарки, упаковки и продаж. Менее чем за два года Корецкий открыл 13 кафе, инвестировав более 1,7 миллиона долларов. В 2020 году выручка Idealist составила около 100 миллионов гривен.

Решение о назначении Сергея Корецкого главой "Укрнафты" вынес новоназначенный наблюдательный совет компании. До отчуждения "Укрнафту" возглавлял Олег Гез.

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