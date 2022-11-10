"Укрнафта" и "Укртатнафта" являются самыми дорогими из пяти предприятий, которые государство
национализировало накануне До войны Forbes оценивал "Укрнафту", которая является крупнейшим украинским добытчиком нефти и владельцем сети АЗС более чем в 500 станций, почти в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас стоимость компании – 748 миллионов долларов.
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Сергей Корецкий начал карьеру с топливно-промышленной группы "Континиум", где начал работать охранником в студенческие годы. В 19 лет ему уже поручили совершать акты сверки и структурировать документы по дебиторской задолженности. Через два года он стал заместителем директора аналитического департамента, затем финансовым директором, а в 2007 году – гендиректором управляющей компании группы «Континиум».
В 2012 году он стал генеральным директором сети АЗС WOG. Под его руководством компания развила ритейл, а также приучила клиентов заезжать на АЗС не только за топливом, но и за вкусным кофе и хотдогом. Сергей принял решение покинуть компанию в 2018 году после смерти учредителя.
В конце 2017 года Сергей Корецкий основал компанию «Фортекс Энерджи», которая занималась продажей газа и электроэнергии. А осенью 2018 вместе с Остапом Неходой создал в Швейцарии торговую компанию Centurion Group SA. Компания должна была торговать нефтепродуктами, природным газом, всеми видами горючего, а также сельскохозяйственной продукцией и удобрениями.
В 2019 году открылись первые кофейни Корецкого под брендом Idealist Coffee Co, которые занимаются полным циклом производства кофе – от закупки сырья до обжарки, упаковки и продаж. Менее чем за два года Корецкий открыл 13 кафе, инвестировав более 1,7 миллиона долларов. В 2020 году выручка Idealist составила около 100 миллионов гривен.
Решение о назначении Сергея Корецкого главой "Укрнафты" вынес новоназначенный наблюдательный совет компании. До отчуждения "Укрнафту" возглавлял Олег Гез.
Национализация "Укрнафты": дополнительная информация "Укрнефть" и компании, передавшие в управление государства, были связаны с деятельностью Игоря Коломойского, Константина Жеваго, российского бизнесмена Константина Григоришина и Вячеслава Богуслаева. После отчуждения акции предателей Украины, в компаниях перейдут в собственность государства. Однако после завершения действия военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость. Национализацию предприятий объяснил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что такое отчуждение вполне законно и необходимо в условиях полномасштабной войны. В частности, потому, что все усилия сейчас должны быть направлены для защиты страны и поддержки ВСУ. Несмотря на необходимость передачи этих активов Украине инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что такое отчуждение – это некий военный коммунизм , что очень плохо с точки зрения бизнес-климата в будущем.