В Одесі готуються до запуску ТЕЦ на відходах: що вже зроблено

В Одесі набирає обертів проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі. ТЕЦ працюватиме на альтернативному паливі, виготовленому з побутових відходів.

Будівництво ТЕЦ на відходах

Ініціатива реалізується за участі південнокорейських інвесторів, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

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Партнером стане компанія Posco International, яка долучається в межах програми EDCF (Economic Development Cooperation Fund).

Потужність майбутньої ТЕЦ становитиме 12 мегават електроенергії та 40 мегават теплової енергії. Вартість будівництва оцінюється в 106 мільйонів доларів США (близько 3,9 мільярда гривень), а термін окупності проєкту – приблизно 6,5 років.

Важливо! Проєкт має на меті зменшення залежності міста від традиційних джерел енергії, а також сприятиме екологічній переробці відходів.

Що вже зробили

Як повідомляють у Міністерстві, наразі вже виконано низку підготовчих кроків:

виділено земельну ділянку площею 4 гектари;

визначено відповідальне комунальне підприємство;

підведено інженерні мережі, зокрема газопровід;

погоджено схему теплопостачання з Міністерством розвитку громад.

Також уже розпочалася підготовка Концептуального документа проєкту (PCP), який згідно з процедурою має бути офіційно переданий урядом України для подальшого затвердження.