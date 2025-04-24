Строительство ТЭЦ на отходах
Инициатива реализуется при участии южнокорейских инвесторов, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
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Партнером станет компания Posco International, которая присоединяется в рамках программы EDCF (Economic Development Cooperation Fund).
Мощность будущей ТЭЦ составит 12 мегаватт электроэнергии и 40 мегаватт тепловой энергии. Стоимость строительства оценивается в 106 миллионов долларов США (около 3,9 миллиарда гривен), а срок окупаемости проекта – примерно 6,5 лет.
Важно! Проект имеет целью уменьшение зависимости города от традиционных источников энергии, а также способствовать экологической переработке отходов.
Что уже сделали
Как сообщают в Министерстве, сейчас уже выполнен ряд подготовительных шагов:
выделен земельный участок площадью 4 гектара;
определено ответственное коммунальное предприятие;
подведены инженерные сети, в частности газопровод;
согласована схема теплоснабжения с Министерством развития общин.
Также уже началась подготовка Концептуального документа проекта (PCP), который согласно процедуре должен быть официально передан правительством Украины для дальнейшего утверждения.