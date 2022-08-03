Один вид пального подешевшав на деяких АЗС
3 серпня 2022 , 14:12Читать новость на русском
Ціна автогазу надалі продовжує тенденцію спаду. Найвигіднішу ціну цього виду пального пропонує компанія "Авантаж 7".
Ціна пального на АЗС 2 серпня
- Бензин А-95 – 50,07 гривні за літр (-2 копійки проти 2 серпня).
- Бензин А-92 – 48,77 гривні за літр (+35 копійок).
- Дизельне пальне – 54,44 гривні за літр (-19 копійок).
- Автогаз – 28,54 гривні за літр.
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Ціна автогазу знизилась
Ціна автогазу за місяць (з липня по серпень) знизилась на 27%, або на 10,37 гривні, до 28,97 гривні за літр. За добу з 2 по 3 серпня цей вид пального подешевшав на 19 копійок, до 28,54 гривні за літр, за даними Консалтингової групи "А-95".
- Найнижчу ціну пропонує компанія "Авантаж 7" – 26,95 гривні за літр.
- Найбільше за добу подешевшав автогазу у "Prime" – на 4 гривні, до 29 гривні за літр.
*Червоним кольором позначена найнижча ціна автогазу.
**Синім – де цей вид пального найбільше подешевшав за добу.
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