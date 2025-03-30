Про це усі мовчать: яку надбавку до пенсії можна отримати у 2025 році

У 2025 році українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати, про які знають не всі. Йдеться про надбавку до пенсії, що призначається окремим категоріям громадян.

Кому буде доплата до пенсії у квітні

Самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, починаючи з квітня 2025 року, матимуть можливість оформити щомісячну доплату в розмірі 944 гривні, передає 24 Канал із посиланням на закон "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

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Ця сума становить 40% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (станом на 2025 рік – це 2 361 гривня).

При цьому, щомісячна надбавка до пенсії призначається громадянам, які відповідають таким критеріям:

досягли віку вісімдесяти років і більше;

проживають окремо від інших осіб;

за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;

отримують пенсію за віком.

Зауважте! Пенсіонери, які отримують виплату, наприклад, за інвалідністю, не мають права на цю доплату. Обґрунтована необхідність постійного стороннього догляду повинна бути підтверджена висновком лікарів та відповідними офіційними документами.

Як оформити доплату

Для отримання щомісячної виплати пенсіонер повинен подати відповідну заяву та надати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

витяг з Пенсійного фонду України, що підтверджує відсутність інших надбавок з догляду.

Зверніть увагу! З першого березня 2025 року в Україні було проведено індексацію пенсійних виплат, а також збільшено рівень мінімальних пенсійних виплат для окремих категорій громадян.