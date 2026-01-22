Виплата від 7 тисяч гривень: хто може отримати разову допомогу від держави

Українці, які є особами з інвалідністю, та постраждали через вибухонебезпечні предмети, мають право на компенсацію. Нею є грошова виплата.

Хто може отримати грошову компенсацію від уряду?

Компенсація проводиться одноразово, про що наголошуються у Законі України "Про протимінну діяльність в Україні".

Право на таку виплату мають люди, яким встановлена інвалідність, що пов’язана з ушкодженнями, які спричинені вибухонебезпечними предметами на підставі висновку:

лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я – для неповнолітніх; медико-соціальної експертної комісії – для осіб 18 років та старше.

Компенсація призначається за умови, що звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з подібними ушкодженнями.

Компенсація призначається та виплачується у кратному розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня поточного року:

особі з інвалідністю I групи – у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму – 12 975 гривень;

особі з інвалідністю II групи – у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму – 10 380 гривень;

особі з інвалідністю III групи – у трикратному розмірі прожиткового мінімуму – 7 785 гривень;

дитині з інвалідністю підгрупи А до 18 років – у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму – 12 975 гривень;

дитині з інвалідністю до 18 років – у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму – 10 380 гривень.

Важливо! У разі зміни групи інвалідності розмір компенсації не перераховується.

У Пенсійному фонді зокрема нагадали про перелік необхідних документів для отримання соціальної виплати:

заява; документ, що посвідчує особу; РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків); свідоцтво про народження – для дітей до 14 років; рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (в разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

Зауважте! Документи можна подати через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду України, Дію, сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП або засоби поштового зв’язку.

Що ще відомо про виплати для осіб з інвалідністю?