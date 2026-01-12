Що відомо про збільшення пенсій по інвалідності?

Цьогоріч він становитиме 2 595 гривень (тобто збільшиться на 234 гривень), передає 24 Канал з посиланням на Закон України про Державний бюджет 2026 року.

Читайте також Яка буде пенсія, якщо маєш неперервний стаж 31 рік

Пенсія по інвалідності виплачується у відсотках від пенсії за віком. Вона зокрема залежить від встановленої групи:

I група – це 100% пенсії за віком;

II група — надається 90%;

II група — 50%.

Зокрема мінімальна пенсійна виплата за віком за наявності 35 років стажу у чоловіків та 30 років у жінок дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто 2 595 гривень.

Ліквідатори та постраждалі ЧАЕС мають інші виплати. Мінімальні мають такий розмір:

I група — 6 000 гривень;

II група — 4 800 гривень;

III група — 3 700 гривень.

Виплати призначаються у відсотках від середньої заробітної плати:

I група – 100%;

II група – 80%;

III група – 60%.

Зверніть увагу! Цьогоріч очікується перерахунок. Після цього I група отримуватиме 20 300 – 21 000 гривень; II група – 16 240 – 16 800 гривень, III група – 12 180 – 12 600 гривень.

Крім того, у березні 2026 року очікується щорічна індексація пенсій (вона становитиме близько 15%). Вона "додасть" у середньому 400 – 700 гривень до виплати.

Нагадаємо, що пенсії військовим призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Якщо інвалідність набути внаслідок війни:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Важливо! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою – 16 847 гривень для I групи, 13 822 гривень для II групи та 9 478 гривень для III групи.

Що ще слід знати про пенсії у 2026 році?