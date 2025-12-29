Хто може оформити пенсію по інвалідності?

Пенсія по інвалідності – це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Якщо інвалідність виникла у дитячому віці, призначається пенсія по інвалідності з дитинства, незалежно від страхового стажу. Якщо ж порушення працездатності настало внаслідок хронічної чи гострої хвороби, йдеться про пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання.

У такому випадку пенсії призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено). Якщо ж стажу немає, призначається соціальна пенсія по інвалідності, розмір якої зазвичай нижчий.





Стаж для призначення пенсії по інвалідності / ПФУ

Які розміри пенсій по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

У 2024 році були такі мінімальні пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.

Проте у 2026 році один з показників зміниться, тому пенсії зростуть. Мова йде про розмір прожиткового мінімуму.

Розмір цієї виплати для непрацездатних осіб становитиме 2 595 гривень, тому мінімальна пенсія по інвалідності не може бути меншою за цей показник.

Які ще види пенсій є в Україні?