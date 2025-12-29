Хто може оформити пенсію по інвалідності?
Пенсія по інвалідності – це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Якщо інвалідність виникла у дитячому віці, призначається пенсія по інвалідності з дитинства, незалежно від страхового стажу. Якщо ж порушення працездатності настало внаслідок хронічної чи гострої хвороби, йдеться про пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання.
У такому випадку пенсії призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено). Якщо ж стажу немає, призначається соціальна пенсія по інвалідності, розмір якої зазвичай нижчий.
Стаж для призначення пенсії по інвалідності / ПФУ
Які розміри пенсій по інвалідності?
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
- 100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;
- 90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;
- 50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.
У 2024 році були такі мінімальні пенсійних виплат по інвалідності:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.
Проте у 2026 році один з показників зміниться, тому пенсії зростуть. Мова йде про розмір прожиткового мінімуму.
Розмір цієї виплати для непрацездатних осіб становитиме 2 595 гривень, тому мінімальна пенсія по інвалідності не може бути меншою за цей показник.
Які ще види пенсій є в Україні?
Основний вид пенсійних виплат в Україні – пенсія за віком. У 2026 році для виходу на пенсію в Україні потрібна мінімальна тривалість страхового стажу: 33 роки для 60-річних, 23 роки для 63-річних, і 15 років для 65-річних.
Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років. Вона доступна для певних професій, таких як артисти, працівники авіації, освіти, охорони здоров'я.
Третій вид – пенсія по втраті годувальника, що призначається непрацездатним членам сім'ї померлого. Розмір пенсії залежить від кількості осіб, які на неї претендують: одному члену сім'ї – 50%, двом і більше – 100% пенсії за віком померлого годувальника.
Також є приватна пенсія в Україні, що реалізується через недержавні пенсійні фонди, які інвестують накопичені кошти в активи; участь у таких фондах є добровільною. Недоліки включають відсутність можливості закрити рахунок, обмеження внесків лише в гривнях, і ризики нерегульованого доходу від інвестицій.