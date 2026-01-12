Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?
Для виходу на пенсію, потрібно набути достатньо стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
У 2026 році мінімуми змінились так:
- аби вийти на пенсію у 60 років у 2026 році, потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Який розмір пенсії при стажі 31 рік?
Стажу 31 рік недостатньо, аби вийти на пенсію у 60 років. Проте це можна зробити в 63 та 65.
Окрім цього, розглянемо ситуацію, де:
- особа мала дохід 10 000 гривень;
- виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
За вказаних умов, в 63 роки пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 4 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 31 рік і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 65 років пенсія буде дещо більша. Вона складатиме приблизно – 4,4 тисячі гривень.
Яка пенсія при стажі 31 рік і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати про пенсію в Україні зараз?
До загальної кількості стажу можуть зарахувати не весь час роботи. Зокрема, йдеться про періоди, які не були підтверджено документально.
Деякі українські пенсіонери мають змогу збільшити свою виплату. Для цього існують різного роду доплати, наприклад, за віком. На таку надбавку мають право особи старше 70 років, які отримують пенсію менш як 10 340, 35 гривень.