Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?

Для виходу на пенсію, потрібно набути достатньо стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У 2026 році мінімуми змінились так:

аби вийти на пенсію у 60 років у 2026 році , потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу;

у 2026 році потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу; у 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Який розмір пенсії при стажі 31 рік?

Стажу 31 рік недостатньо, аби вийти на пенсію у 60 років. Проте це можна зробити в 63 та 65.

Окрім цього, розглянемо ситуацію, де:

особа мала дохід 10 000 гривень;

виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

За вказаних умов, в 63 роки пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 4 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 31 рік і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років пенсія буде дещо більша. Вона складатиме приблизно – 4,4 тисячі гривень.



Яка пенсія при стажі 31 рік і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати про пенсію в Україні зараз?