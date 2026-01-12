Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
Для выхода на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Украинцы активно переносят мобильные номера к одному оператору: куда переходят чаще всего
В 2026 году минимумы изменились так:
- чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году, нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какой размер пенсии при стаже 31 год?
Стажа 31 год недостаточно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Однако это можно сделать в 63 и 65.
Кроме этого, рассмотрим ситуацию, где:
- лицо имело доход 10 000 гривен;
- выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
При указанных условиях, в 63 года пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 4 тысячи гривен.
Размер пенсии, если стаж 31 год и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 лет пенсия станет несколько больше. Она будет составлять примерно – 4,4 тысячи гривен.
Какая пенсия при стаже 31 год и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать о пенсии в Украине сейчас?
В общее количество стажа могут засчитать не все время работы. В частности, речь идет о периодах, которые не были подтверждены документально.
Некоторые украинские пенсионеры имеют возможность увеличить свою выплату. Для этого существуют разного рода доплаты, например, по возрасту. На такую надбавку имеют право лица старше 70 лет, которые получают пенсию менее 10 340, 35 гривен.