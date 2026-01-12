Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

Для выхода на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В 2026 году минимумы изменились так:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году , нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой размер пенсии при стаже 31 год?

Стажа 31 год недостаточно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Однако это можно сделать в 63 и 65.

Кроме этого, рассмотрим ситуацию, где:

лицо имело доход 10 000 гривен;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

При указанных условиях, в 63 года пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 4 тысячи гривен.



Размер пенсии, если стаж 31 год и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет пенсия станет несколько больше. Она будет составлять примерно – 4,4 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже 31 год и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

