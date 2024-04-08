Хто може успадкувати одноразову грошову допомогу в разі загибелі військовослужбовця
Джерело:"Право на захист"
Найближчі родичі військовослужбовця можуть успадкувати його зарплатню, пенсію або ж інші види виплат. Зокрема, можна успадкувати й одноразову грошову допомогу, яка надається в разі загибелі.
Хто може успадкувати виплати
Воїни, які стали на захист України після 22 лютого 2024 року, мають право на одноразову фінансову допомогу від держави у випадку поранення чи загибелі. Ці виплати, відповідно, можуть отримати члени сім'ї загиблого.
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Для отримання вказаної допомоги родичам необхідно звернутися до місцевої служби соціального захисту з письмовою або електронною заявою про переказ коштів, вказавши банківський рахунок для зарахування.
Подати заяву від імені неповнолітніх може:
- один із батьків;
- опікун;
- піклувальник;
- інша особа, що має на те законне право.
Необхідні документи можна подати через ЦНАП.Зауважте! Згідно з Цивільним Кодексом, невиплачені зарплата, пенсія, стипендія, аліменти, допомога через тимчасову непрацездатність, компенсації за втрату здоров'я та інші соціальні виплати, які належали померлому, переходять до його родини. В іншому випадку, вони стають частиною спадщини.
Які зарплати у військових
Військовослужбовці мають різний розмір доходів залежно від місця служби, спеціалізації, посади та звання. Виплати складаються з основної зарплати та доплат.
- Курсанти військових училищ отримують близько 2 350 гривень.
- Ті, хто мобілізовані та перебувають в зоні бойових дій, але не беруть активної участі в боях, заробляють 30 тисяч гривень.
- Військові, задіяні в спецопераціях на фронті, мають дохід 50 тисяч гривень, а ті, хто безпосередньо залучений до бойових дій – 100 тисяч гривень.
- Така ж сума належить військовим, що перебувають на лікуванні чи реабілітації після поранень, отриманих на службі, а також тим, кого утримують у полоні.