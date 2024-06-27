Після здорожчання суттєво втратили ціну: що з офіційними курсами трапилося за добу

Американська валюта подешевшала за останню добу на 14 копійок, а євро ж втратило понад 23 копійки. Цікаво, що день перед цим ціна валют зросла.

Офіційний курс 27 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,51 гривні за долар. Вартість долара впала на 14 копійок проти 26 червня.

Читайте також Краще, ніж купувати валюту: чи варто вкладати гроші в гривню

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,31 гривні, що на 23 копійки менше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 28 червня:

долар – 40,53 гривні,

євро – 43,35 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 27 червня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,43 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,23 гривні , а продаж – 40,93 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,78 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

На скільки може вирости долар

Як розповів 24 Каналу Борис Кушнірук, на курс впливає дефіцит імпорту над експортом, який в Україні зростає. Як пояснює експерт, це триває з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Борис Кушнірук Економіст Якщо на перші тижні та місяці повномасштабної війни було доречно тримати курс незмінним для того, щоб забезпечити передбачуваність та стабільність, то згодом це рішення було нелогічним, адже формувало дисбаланс. Потім відбулося суттєво підняття долара. Це було непередбачувано, і, відповідно, ті особи, які знали про таке рішення, могли не погано заробити на цьому.

Кушнірук зауважує, що невідомо, що далі робитиме Нацбанк з курсом: підійматиме чи опускатиме. Водночас обставин для того, щоб таки підвищити курс, є чимало.

Цікаво, що підстави зробити курс 45 – 50 гривень, умовно, у Нацбанку будуть. Гляньте на зовнішньоторговельний баланс,

– зауважує Кушнірук.

За даними Держстату, експорт товарів з України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а імпорт – аж 101,7%.

даними Цікаво, що в Центрі економічної стратегії прогнозують, що до кінця 2024 року курс долара може подорожчати до 42 гривень за валюту до кінця року.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.