Долар подорожчав, євро подешевшало: який офіційний курс 4 січня

За добу офіційний курс долара трішки виріс у ціні. Натомість євро втрачає вартість, хоч на завтра НБУ має намір підвищити на декілька копійок курс.

Офіційний курс 4 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 4 січня сягнув 38,11 гривні за долар. Вартість виросла на 3 копійки проти курсу 3 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,60 гривні, що на 12 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 5 січня:

Долар – 38,04 гривні,

Євро – 41,66 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 4 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,2 гривні , а продаж – 39 гривень.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 38,17 гривні , а продаж – 39,25 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,90 гривні, а продаж – 39,06 гривні.

Долар на наступний тиждень

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, одним з основних факторів, що впливатимуть на валютний ринок, є розвиток експорту та відповідне збільшення валютного виторгу.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За великим рахунком, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ми припускаємо, що різких курсових змін не станеться.

Межі коливань будуть:

на міжбанку – 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривень за євро,

на готівковому ринку – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро.

Крім того, за словами Лєсового, до середини січня на ринку ситуація відповідатиме започаткованим трендам у листопаді 2023 року, а саме:

реалізація стратегії "керованої гнучкості", завдяки якій регулятор збалансовує попит і пропозицію на міжбанку;

скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку, вона складе 0,3 – 0,5 гривень;

формування готівкового курсу спиратиметься на курс міжбанку з додаванням незначної "комісії" фінустанови, вірогідно міжкурсова різниця не перевищить 0,3 – 0,5 гривень ;

; щоденні курсові зміни на міжбанку і відповідно на готівковому ринку залишатимуться різновекторними, і не перевищать 0,2 – 0,3 гривні;

різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку буде до 0,1 гривні, а на готівковому ринку – до 0,3 – 0,5 гривні.

При цьому обсяги валютних інтервенцій залежатимуть від попиту, і за підсумками січня навряд чи вони перевищать 2 – 2,5 мільярди доларів,