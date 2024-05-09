Нацбанк встановив курси офіційних валют: яка вартість у долара та євро
За добу офіційний курс долара виріс до майже 39,40 гривні, а євро залишилося без змін. Завтра Нацбанк передбачає, що долар сягне навіть понад 39,50 гривні.
Офіційний курс 9 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,38 гривні за долар. Вартість долара виросла на 9 копійок проти 8 травня.
Читайте також Купити 100 євро обійдеться дорожче: скільки гривень для цього потрібно
Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,31 гривні, що на 1 копійку більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 10 травня:
- долар – 39,55 гривні,
- євро – 42,43 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 9 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,25 гривні, а продаж – 39,80 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,55 гривні, а продаж – 39,95 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,76 гривні, а продаж – 39,85 гривні.
Чи буде долар та євро дорожчати
У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив, що після того, як США ухвалили довгоочікуваний пакет допомоги Україні, питання щодо макрофінансової допомоги на цей рік майже розв’язане.
Маючи в резервах понад 43 мільярди доларів, регулятор має змогу проводити більш варіативну політику на валютному ринку.
Цікаво, що за словами Лєсового, у травні темп контрольованої девальвації може бути подібним до квітневого і складе орієнтовно 1 – 1,3%. Тобто до початку літа офіційний курс долара, ймовірно, сягне 40 гривень.
За такого сценарію у літній період ситуація на валютному ринку буде досить інертною. І наступні відчутні зміни стануться вже восени,
– додає Лєсовий.