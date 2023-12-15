Долар та євро від НБУ: що відбулося з курсами за добу

Вчора, 14 грудня, офіційний курс долара сягнув понад 37 гривень. А от сьогодні, 15 грудня, курс трішки опустився – до майже 37 гривень. Євро ж навпаки суттєво зросло.

Офіційний курс 15 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 15 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 36,99 гривні за долар. Відтак за минулу добу ціна трішки "просіла" – на 3 копійки.

Читайте також Курс долара буде рости у 2024 році: чи відбуватиметься підвищення цін в Україні

Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,41 гривні. Вартість рекордно зросла на 48 копійок порівняно зі вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 18 грудня:

Долар – 37,02 гривні,

Євро – 40,51 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 15 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,15 гривні , а продаж – 37,7 гривні .

, а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 37,2 гривні , а продаж – 37,71 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,5 гривні, а продаж – 37,6 гривні.

Яким буде курс наступного року

Як спрогнозували аналітики ICU, у 2024 році долар буде на рівні 41 гривні. Крім того, засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак каже про девальвацію до кінця року – до 42 гривень. А протягом року курс буде на рівні 40 гривень.

Іншу думку висловив заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Він каже, що курс не перетне 40 гривень, але якщо допомога буде надходити ритмічно й у повному обсязі.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій каже про більш стриманий прогноз. Наприклад, НБУ зможе стримати курс долара у діапазоні 37,8 – 39,5 гривні, якщо Україна отримає хоча б 32 – 35 мільярдів доларів допомоги.