Долар просідає: який курс НБУ встановив після свят

Ще наприкінці минулого тижня офіційний курс долара знаходився в межах 39,50 гривні. Після Великодня курс помітно опустився. А завтра, 8 травня, ціна знову опуститься вниз.

Офіційний курс 7 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,35 гривні за долар. Вартість долара впала на 18 копійок проти 3 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,39 гривні, що на 9 копійок більше, ніж було минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 8 травня:

долар – 39,29 гривні,

євро – 42,30 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 7 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,30 гривні, а продаж – 39,80 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,50 гривні , а продаж – 39,85 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,66 гривні, а продаж – 39,80 гривні.

Яким буде курс цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що в перші дні травня спостерігалося пожвавлення попиту на валюту. Втім це не було драматично і не змогло порушити курсову стабільність на ринку.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Впевнена, що регулятор точно розрахував потенційні наслідки й має достатньо ресурсів, щоб забезпечити додатковий попит інтервенціями. Але волатильність на ринку цього тижня може зрости.

За прогнозами банкірки, протягом тижня вартість американського долара у готівковому сегменті ринку коливатиметься в межах діапазону 39,60 – 40,30 гривні за долар.

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