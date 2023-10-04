Офіційний курс скасували: скільки коштуватиме тепер долар

Після введення керованої гнучкості від НБУ на ринку валют відбудуться деякі зміни. Проте чи стосуватимуться вони звичайних українців, розповів економіст.

Скільки коштуватиме долар після змін

Економіст Олег Пензин розповів для 24 Каналу, що після введення керованої гнучкості НБУ, офіційний курс може коливатися в діапазоні 37,5 – 38 гривень.

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Олег Пензин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде назустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.

Оскільки у бюджеті 2023 року курс долара був закладений на рівні 42 гривні, Мінфін недоотримав гривні у макрофінансовій допомозі за курсом у 36,6 гривні.

Він підтвердив тезу НБУ щодо того, що здебільшого зміниться безготівковий курс, тоді як готівковий залишиться без змін.

Що сталося з офіційним курсом