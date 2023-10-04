Офіційний курс скасували: скільки коштуватиме тепер долар
4 жовтня 2023, 12:30Читать новость на русском
Після введення керованої гнучкості від НБУ на ринку валют відбудуться деякі зміни. Проте чи стосуватимуться вони звичайних українців, розповів економіст.
Скільки коштуватиме долар після змін
Економіст Олег Пензин розповів для 24 Каналу, що після введення керованої гнучкості НБУ, офіційний курс може коливатися в діапазоні 37,5 – 38 гривень.
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Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде назустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.
Він підтвердив тезу НБУ щодо того, що здебільшого зміниться безготівковий курс, тоді як готівковий залишиться без змін.
Що сталося з офіційним курсом
- З 3 жовтня НБУ ввів новий режим керованої гнучкості курсу, який передбачає, що регулятор й надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку і буде ключовим гравцем.
- Здебільшого зміни очікують на бізнес, який здійснює обмінні операції на міжбанку, а готівковий та картковий курси залишаться без змін.
- Такий режим дозволить НБУ й надалі покривати дефіцит валюти на ринку й надалі запобігати сильному коливанню у ціні. Проте курс все ж буде більш гнучким аби економіка змогла підготуватися до змін на внутрішньому та зовнішньому ринках.