Різкий підйом після тижневого спаду: НБУ підвищив офіційний курс

Після того, як курс долара поступово падав протягом минулого тижня, НБУ оголосив про його зростання. З 18 жовтня офіційна вартість буде виглядати по-новому.

Як зміниться офіційний курс

З 18 жовтня офіційний курс долара становитиме 36,4 гривні, а євро – 38,5 гривні. Натомість на міжбанку вартість американської валюти зросла до 36,40 – 36,42 гривні у сегменті купівля-продаж.

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На готівковому ринку зростання курсу становило 5 копійок, до 38,15 гривні відповідно. Це саме той рівень, на якому перебував долар перед тим, як НБУ ввів режим керованої гнучкості курсу.

Що з курсом долара 17 жовтня

З 3 жовтня НБУ ввів на валютному ринку режим керованої гнучкості, який передбачає, що регулятор продовжить бути ключовим гравцем на ринку та контролюватиме коливання цін.

Протягом доби курс долара зріс у ціні. Найбільшу різницю показали купівля та продаж в обмінниках – від 13 до 17 копійок.