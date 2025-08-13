Вже незабаром деякі українці зможуть отримати виплати до свята. Йдеться про День Незалежності, який відзначають 24 серпня.

Як оформити допомогу до Дня Незалежності?

Здебільшого українці можуть отримати кошти без написання заяви, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак деяким людям таки доведеться оформити призначення допомоги. Йдеться про таких осіб:

не є пенсіонером; не проходить службу; не працює.

Водночас пенсіонерам, які мають право на фінансову допомогу, виплату буде здійснено в серпні (тобто одночасно разом із пенсією) в автоматичному режимі. І це не потребує ніяково додаткового звернення.

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності,

– наголосили у ПФУ.

Подати заяву для отримання грошових виплат до Дня Незалежності можна такими способами:

особисто (звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання або перебування);

поштою (надіслати документи на адресу територіального органу Пенсійного фонду України);

онлайн (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням електронного підпису).

Зверніть увагу! У заяві потрібно зазначити реквізити документів, які підтверджують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо вона є в наявності), реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання допомоги від уряду, номер банківського рахунка.