Существует несколько способов: как украинцам оформить помощь ко Дню Независимости
- В основном украинцам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, не нужно писать заявление для получения выплат.
- Однако некоторым следует подать заявление для денежных выплат можно лично, по почте или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины, с наложением электронной подписи.
Уже вскоре некоторые украинцы смогут получить выплаты к празднику. Речь идет о Дне Независимости, который отмечают 24 августа.
Как оформить помощь ко Дню Независимости?
В основном украинцы могут получить средства без написания заявления, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Однако некоторым людям таки придется оформить назначение помощи. Речь идет о таких лицах:
- не является пенсионером;
- не проходит службу;
- не работает.
В то же время пенсионерам, которые имеют право на финансовую помощь, выплату будет осуществлено в августе (то есть одновременно вместе с пенсией) в автоматическом режиме. И это не требует никакого дополнительного обращения.
Тем, кто проходит службу, выплату будет проведено по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости,
– отметили в ПФУ.
Подать заявление для получения денежных выплат к Дню Независимостии можно следующими способами:
- лично (обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному или зарегистрированному месту жительства или пребывания);
- по почте (направить документы в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины);
- онлайн (через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением электронной подписи).
Обратите внимание! В заявлении нужно указать реквизиты документов, которые подтверждают личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если она есть в наличии), реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение помощи от правительства, номер банковского счета.