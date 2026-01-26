Штраф понад 86 тисяч гривень: що не можна вказувати в оголошенні про роботу

Укр Рус
26 січня, 15:14
Ірина Гайдук
Основні тези
  • Закон України "Про рекламу" забороняє вказувати в оголошеннях про роботу дискримінаційні вимоги за ознаками віку, статі, місця проживання та інших характеристик.
  • Роботодавець, який порушить цю заборону, може бути оштрафований на 86 470 гривень за кожну вакансію з дискримінаційними вимогами.

Українці нерідко скаржаться у соцмережах, що їм відмовили у роботі через вік, стать чи інші вимоги. Однак законодавство не дозволяє дискримінацію навіть у рекламних оголошеннях про пошук працівників.

Що не можна вказувати в оголошенні про роботу? 

Стаття 26 закону України "Про рекламу" прямо забороняє вказувати в оголошенні про вакансію побажання щодо статі та інших характеристик претендентів на роботу, передає 24 Канал з посиланням на "Дебет-Кредит"

За законом, не роботодавець не має права вказувати в оголошенні обмеження

  • щодо віку людини;
  • щодо статі претендента;
  • щодо місця проживання особи;
  • щодо стану здоров'я працівника;
  • щодо майнового стану людини;
  • щодо політичних чи релігійних поглядів;
  • щодо членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян.

Водночас є винятки з цього правила. Зокрема, компанія має право пропонувати вакансію лише чоловікам чи лише жінкам для специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі. Однак лише у випадках, визначених законодавством. 

При цьому закон однаково стосується усіх платформ для оголошень про роботу. Не можна прописувати дискримінаційні вимоги: 

  • на сайтах з пошуку роботи;
  • у друкованих оголошеннях;
  • у постах в соцмережах. 

Яке покарання за дискримінацію? 

Роботодавця чекає покарання, якщо він допустить дискримінаційні вимоги в оголошенні про роботу, пише 7eminar. У такому разі йому доведеться сплатити до державного бюджету штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент вчинення порушення. При чому такий штраф призначається за кожну вакансію.

  • Мінімальна заробітна плата у 2026 році встановлена у розмірі 8 647 гривень.
  • Відповідно штраф за дискримінацію становитиме 86 470 гривень

Навіть формулювання "молодий колектив" або "бажано до 35 років" – це вже фінансовий ризик для роботодавця, 
– зазначає видання. 

Важливо! Контролює виконання законодавства роботодавцями Держпродспоживслужба. І навіть попри воєнний стан ці штрафи до роботодавців можуть застосувати. 

Які перевірки проводить Держпродспоживслужба? 

  • Із 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба запровадила новий напрям роботи — системний моніторинг оголошень про вакансії. Роботодавців і рекрутингові агентства перевіряють на відповідність вимогам законодавства під час публікації пропозицій працевлаштування. 

  • Контроль зосереджений на виявленні дискримінаційних формулювань у вакансіях. Під забороною – будь-які вимоги, що необґрунтовано обмежують коло кандидатів за віком, статтю, станом здоров’я, расовою або етнічною ознакою.

  • Окрему увагу приділяють і маніпулятивним оголошенням. Йдеться про штучно завищені зарплатні обіцянки без пояснення умов, приховування важливої інформації, зокрема про нічні зміни або випробувальний термін, а також розмиті чи оманливі формулювання, які вводять кандидатів в оману.