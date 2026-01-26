Що не можна вказувати в оголошенні про роботу?

Стаття 26 закону України "Про рекламу" прямо забороняє вказувати в оголошенні про вакансію побажання щодо статі та інших характеристик претендентів на роботу, передає 24 Канал з посиланням на "Дебет-Кредит".

За законом, не роботодавець не має права вказувати в оголошенні обмеження:

щодо віку людини;

щодо статі претендента;

щодо місця проживання особи;

щодо стану здоров'я працівника;

щодо майнового стану людини;

щодо політичних чи релігійних поглядів;

щодо членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян.

Водночас є винятки з цього правила. Зокрема, компанія має право пропонувати вакансію лише чоловікам чи лише жінкам для специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі. Однак лише у випадках, визначених законодавством.

При цьому закон однаково стосується усіх платформ для оголошень про роботу. Не можна прописувати дискримінаційні вимоги:

на сайтах з пошуку роботи;

у друкованих оголошеннях;

у постах в соцмережах.

Яке покарання за дискримінацію?

Роботодавця чекає покарання, якщо він допустить дискримінаційні вимоги в оголошенні про роботу, пише 7eminar. У такому разі йому доведеться сплатити до державного бюджету штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент вчинення порушення. При чому такий штраф призначається за кожну вакансію.

Мінімальна заробітна плата у 2026 році встановлена у розмірі 8 647 гривень.

Відповідно штраф за дискримінацію становитиме 86 470 гривень.

Навіть формулювання "молодий колектив" або "бажано до 35 років" – це вже фінансовий ризик для роботодавця,

– зазначає видання.

Важливо! Контролює виконання законодавства роботодавцями Держпродспоживслужба. І навіть попри воєнний стан ці штрафи до роботодавців можуть застосувати.