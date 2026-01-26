Що не можна вказувати в оголошенні про роботу?
Стаття 26 закону України "Про рекламу" прямо забороняє вказувати в оголошенні про вакансію побажання щодо статі та інших характеристик претендентів на роботу, передає 24 Канал з посиланням на "Дебет-Кредит".
За законом, не роботодавець не має права вказувати в оголошенні обмеження:
- щодо віку людини;
- щодо статі претендента;
- щодо місця проживання особи;
- щодо стану здоров'я працівника;
- щодо майнового стану людини;
- щодо політичних чи релігійних поглядів;
- щодо членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян.
Водночас є винятки з цього правила. Зокрема, компанія має право пропонувати вакансію лише чоловікам чи лише жінкам для специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі. Однак лише у випадках, визначених законодавством.
При цьому закон однаково стосується усіх платформ для оголошень про роботу. Не можна прописувати дискримінаційні вимоги:
- на сайтах з пошуку роботи;
- у друкованих оголошеннях;
- у постах в соцмережах.
Яке покарання за дискримінацію?
Роботодавця чекає покарання, якщо він допустить дискримінаційні вимоги в оголошенні про роботу, пише 7eminar. У такому разі йому доведеться сплатити до державного бюджету штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент вчинення порушення. При чому такий штраф призначається за кожну вакансію.
- Мінімальна заробітна плата у 2026 році встановлена у розмірі 8 647 гривень.
- Відповідно штраф за дискримінацію становитиме 86 470 гривень.
Навіть формулювання "молодий колектив" або "бажано до 35 років" – це вже фінансовий ризик для роботодавця,
– зазначає видання.
Важливо! Контролює виконання законодавства роботодавцями Держпродспоживслужба. І навіть попри воєнний стан ці штрафи до роботодавців можуть застосувати.
Які перевірки проводить Держпродспоживслужба?
Із 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба запровадила новий напрям роботи — системний моніторинг оголошень про вакансії. Роботодавців і рекрутингові агентства перевіряють на відповідність вимогам законодавства під час публікації пропозицій працевлаштування.
Контроль зосереджений на виявленні дискримінаційних формулювань у вакансіях. Під забороною – будь-які вимоги, що необґрунтовано обмежують коло кандидатів за віком, статтю, станом здоров’я, расовою або етнічною ознакою.
Окрему увагу приділяють і маніпулятивним оголошенням. Йдеться про штучно завищені зарплатні обіцянки без пояснення умов, приховування важливої інформації, зокрема про нічні зміни або випробувальний термін, а також розмиті чи оманливі формулювання, які вводять кандидатів в оману.