Окупація на дотаціях: як так звана "ДНР" тримається на гачку в Росії

Основою бюджету російського квазідержавного утворення "ДНР" не є доходи від власної економіки. Росія надає окупованій території України "безоплатні надходження" з власного бюджету, аби втримати її на плаву.

Чи самостійна "ДНР" економічно

Відомо, що доходи бюджету окупованої Донеччини становлять 233,6 мільярда рублів, тобто близько 2,7 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Разом з тим, на податки там припадає лише третина, а саме 79 мільярдів рублів, це понад 900 мільйонів доларів.

В окупованої Донеччини фактично немає самостійної економіки, а всі заяви про економічні досягнення – фейк,

– пояснюють в Центрі.

Лише на утримання адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна виділено понад 2 мільярди рублів, а це більш як 23 мільйони доларів.

Натомість на капітальний ремонт систем водопостачання, що потерпають від постійних аварій, коштів не виділено.

Цікаво! Попри важку економічну ситуацію на окупованій Донеччині ватажки утворення продовжують говорити про нібито відновлення роботи донецького аеропорту чи великих промислових підприємств. Таким чином, вони намагаються задурити голови населенню та випросити черговий транш у Москви.