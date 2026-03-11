Укр Рус
Жителі однієї з областей зможуть отримати нову допомогу від ООН
11 березня, 07:19
2

Жителі однієї з областей зможуть отримати нову допомогу від ООН

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Жителі Богодухівської громади Харківської області зможуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ у березні 2026 року.
  • Допомога надається вразливим родинам з дітьми.

У березні 2026 року жителі Харківської області мають право зареєструватися у програмі допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Йдеться саме про Богодухівську громаду.

Що відомо про допомогу UNICEF Ukraine?

Цю допомогу зможуть отримати найбільш вразливі родини з дітьми, повідомляється на офіційному сайті Богодухівської громади.

Зверніть увагу! Ця допомога розрахована на те, що її використають для забезпечення базових життєвих потреб.

Програма гуманітарних грошових виплат ЮНІСЕФ в Україні надає багатоцільову грошову допомогу вразливим родинам із дітьми, які потерпають від війни та потребують фінансової підтримки для задоволення базових потреб, 
– повідомляється на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

Окрім того, що громадяни, які претендують на цю допомогу, мають мешкати у межах Богодухівської громади та відповідати одному з критеріїв вразливості:

Аби зареєструватися на отримання цієї допомоги, потрібно мати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код одного з батьків;
  • довідка, де вказано реквізити банківського рахунку для нарахування грошей (формат IBAN).

Окрім цього, мають бути оригінал та копія підтверджувального документа про статус родини. Наприклад, посвідчення дитини з інвалідністю.

Важливо! ВПО ще мають додати довідку про статус переселенця.

Які важливі нюанси, щодо реєстрації на отримання цієї допомоги потрібно знати?

  • 11 березня – останній день, коли можна оформити цю допомогу. Пункт реєстрації працює на вулиці Молодіжна, 7. Важливо звернутися у правильний кабінет. У №1 приймають заявки малозабезпечених, №5 – родин з дітьми з інвалідністю.

  • Прийом заявок відбувається за визначеним графіком. З  09:00 до 12:00, а також – з 13:00 до 15:00.