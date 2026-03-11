Жителі однієї з областей зможуть отримати нову допомогу від ООН
- Жителі Богодухівської громади Харківської області зможуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ у березні 2026 року.
- Допомога надається вразливим родинам з дітьми.
У березні 2026 року жителі Харківської області мають право зареєструватися у програмі допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Йдеться саме про Богодухівську громаду.
Що відомо про допомогу UNICEF Ukraine?
Цю допомогу зможуть отримати найбільш вразливі родини з дітьми, повідомляється на офіційному сайті Богодухівської громади.
Читайте також Допомога на комуналку для осіб з інвалідністю: чи може отримати допомогу III група
Зверніть увагу! Ця допомога розрахована на те, що її використають для забезпечення базових життєвих потреб.
Програма гуманітарних грошових виплат ЮНІСЕФ в Україні надає багатоцільову грошову допомогу вразливим родинам із дітьми, які потерпають від війни та потребують фінансової підтримки для задоволення базових потреб,
– повідомляється на офіційному сайті ЮНІСЕФ.
Окрім того, що громадяни, які претендують на цю допомогу, мають мешкати у межах Богодухівської громади та відповідати одному з критеріїв вразливості:
- родина вважається малозабезпеченою;
- у ный є діти з інвалідністю.
Аби зареєструватися на отримання цієї допомоги, потрібно мати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код одного з батьків;
- довідка, де вказано реквізити банківського рахунку для нарахування грошей (формат IBAN).
Окрім цього, мають бути оригінал та копія підтверджувального документа про статус родини. Наприклад, посвідчення дитини з інвалідністю.
Важливо! ВПО ще мають додати довідку про статус переселенця.
Які важливі нюанси, щодо реєстрації на отримання цієї допомоги потрібно знати?
11 березня – останній день, коли можна оформити цю допомогу. Пункт реєстрації працює на вулиці Молодіжна, 7. Важливо звернутися у правильний кабінет. У №1 приймають заявки малозабезпечених, №5 – родин з дітьми з інвалідністю.
Прийом заявок відбувається за визначеним графіком. З 09:00 до 12:00, а також – з 13:00 до 15:00.