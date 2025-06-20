Чи буде газ цієї зими: в Міненерго розповіли, яким буде опалювальний сезон
- Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що країна буде забезпечена необхідним обсягом газу для проходження опалювального сезону, попри дезінформацію.
- Україна планує імпортувати мінімум 4,6 мільярда кубометрів газу, з яких 2,9 мільярда вже законтрактовано для зберігання у сховищах.
- Ситуація ускладнюється через удари по газовидобувних об'єктах та сховищах, але фінансово підтверджені контракти гарантують поставки.
Галущенко спростував інформацію про нібито нестачу газу в Україні. За його словами, наша країна буде забезпечена ним у тому обсязі, який буде необхідний для проходження опалювального сезону.
Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення міністра енергетики Германа Галущенка на Годині запитань до Уряду у Верховній Раді.
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Що в Міненерго кажуть про газ в Україні
Галущенко наголосив, що попри медійну дезінформаційну кампанію, газом Україна буде забезпечена в тому обсязі, який буде необхідний для проходження опалювального сезону. Мовиться про забезпечення як громадян, так і бізнесу, у тому числі й додаткового газу, який, за потреби, буде необхідний для генерації електроенергії.
Безумовно, в цьому році будемо імпортувати набагато більше газу,
– підкреслив він.
Міністр енергетики також зауважив, що ситуація є складною через ворожі удари по видобутку газу та по сховищах.
Мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища України – це 4,6 мільярда кубометрів. Галущенко запевнив, що на сьогодні законтрактовано 2,9 мільярда кубометрів саме імпортного газу, який буде закачано у сховища. Ці контракти підтверджені фінансово.