Чи буде газ цієї зими: в Міненерго розповіли, яким буде опалювальний сезон

Галущенко спростував інформацію про нібито нестачу газу в Україні. За його словами, наша країна буде забезпечена ним у тому обсязі, який буде необхідний для проходження опалювального сезону.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення міністра енергетики Германа Галущенка на Годині запитань до Уряду у Верховній Раді.

Дивіться також Зима в Україні: чи буде важким опалювальний сезон і що очікувати щодо газу

Що в Міненерго кажуть про газ в Україні

Галущенко наголосив, що попри медійну дезінформаційну кампанію, газом Україна буде забезпечена в тому обсязі, який буде необхідний для проходження опалювального сезону. Мовиться про забезпечення як громадян, так і бізнесу, у тому числі й додаткового газу, який, за потреби, буде необхідний для генерації електроенергії.

Безумовно, в цьому році будемо імпортувати набагато більше газу,

– підкреслив він.

Міністр енергетики також зауважив, що ситуація є складною через ворожі удари по видобутку газу та по сховищах.

Мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища України – це 4,6 мільярда кубометрів. Галущенко запевнив, що на сьогодні законтрактовано 2,9 мільярда кубометрів саме імпортного газу, який буде закачано у сховища. Ці контракти підтверджені фінансово.