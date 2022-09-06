Як не замерзнути взимку у квартирі: 5 обов'язкових кроків з підготовки
Опалювальний сезон цьогоріч матиме чимало викликів для української влади та населення. Як підготуватися українцям самостійно до найважчої зими за усю Незалежність України, читайте у матеріалі.
Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", розповів 24 каналу, як потрібно підготуватися до прийдешнього опалювального сезону та що варто зробити найперше.
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Що робити, аби не змерзнути: обов'язкові кроки
За словами Юрія Щедріна, перше і найважливіше – це комунікація. У багатоквартирному будинку має бути відповідальний, у кого були б контакти мешканців всіх квартир. Зараз багато порожніх квартир, до них немає доступу. У випадку надзвичайної ситуації повинен бути доступ до всіх квартир.
Також в будинку має бути людина, яка знає, де є дренажі, і в разі потреби могла б злити теплоносій з опалювальної системи. Бо якщо станеться аварія, а теплоносій з системи не злити, то це загрожуватиме паралічем комунікацій.
- По-друге, кожен мешканець має знати організацію, яка його обслуговує: що вона робить, як працює, чи є у неї фахівці, які в разі потреби зможуть зробити поточний ремонт. Варто довідатись, чи здійснила ця організація відповідну підготовку до можливих надзвичайних ситуацій, можливо їй необхідна якась допомога тощо.
- По-третє, багато людей придбали електрообігрівачі на випадок проблем з опаленням. Але треба пам’ятати, що в більшості старих будинків електромережа зношена і не розрахована на велике навантаження. Тому жителям багатоквартирних будинків варто особисто перевірити стан електромережі в будинку і власній квартирі, щоб убезпечитись в майбутньому від короткого замикання і пожежі внаслідок перевантаження електромережі. Крім того, потрібно мати контакти та бути на зв’язку з електриком, який би міг в разі потреби усунути неполадки.
Щоб убезпечитись від перевантаження електромережі внаслідок одночасного вмикання великої кількості електрообігрівачів, варто в місцях загального користування в будинку вивісити відповідні оголошення. Це дієвий спосіб попередження людей,
– каже експерт.
- По-четверте, необхідно перевірити стан опалювальних комунікацій, тобто труб, якими постачається енергоносій. За можливості, труби варто утеплити. Але утеплювати треба правильно – діаметр утеплювача має відповідати діаметру труби. Для цього краще звернутися до спеціаліста, з того ж таки ЖЕКа чи ОСББ. Це недорого коштує. В результаті, тепловтрати зменшаться на 10 – 15%. Економію відчує кожна квартира вже у цьому сезоні.
- По-п'яте, обов’язково треба утеплити під’їзд і місця загального користування в будинку. Це можна зробити власноруч за мінімальні кошти. Так, цим мали б займатись ЖЕКи, але у нинішній ситуації навряд чи вони цим займатимуться. Тому треба брати ініціативу у свої руки.
Якщо в будинках є індивідуальні теплопункти (в 4 – 5% столичних будинків, які пройшли тепломодернізацію, є теплопункти), то їх варто додатково налаштувати, бо більшість із них не налаштовані. Для цього треба найняти спеціалістів. Надалі ж це зекономить до 30% теплової енергії,
– упевнений Юрій Щедрін.
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Коли в України розпочнеться опалювальний сезон
- Як розповів 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, опалювальний сезон цьогоріч буде пізно розпочатий. У деяких випадках розпочнеться ближче до середини зими, або може взагалі й не розпочатись.
- Це може бути й 1 листопада. Якщо буде дозволяти погода, то може розпочатися у межах 15 — 20 листопада. Це прогнозуємо лише у тому випадку, коли будуть повністю готові теплокомуненерго і багатоквартирний житловий фонд. Минулого опалювального сезону, у Дарницькому районі Київської області, він розпочався наприкінці грудня. Відтак, 5 житлових будинків отримали тепло лише 30 грудня.